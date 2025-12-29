Erdoğan: Yalova'da DEAŞ Operasyonunda Şehitlere Taziye — Mücadele Kararlı

Erdoğan’dan Yalova’daki DEAŞ operasyonunda şehitlere taziye

Terörle mücadele sınırlar içinde ve ötesinde kararlılıkla sürdürülecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen emniyet mensupları için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Mesajında şehitlere rahmet, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatı ile millete başsağlığı dileyen Erdoğan, yaralanan polisler için de acil şifalar temenni etti.

Erdoğan’ın açıklaması: