Erdoğan: Yalova'da DEAŞ Operasyonunda Şehitlere Taziye — Mücadele Kararlı

Erdoğan’dan Yalova’daki DEAŞ operasyonunda şehitlere taziye
Terörle mücadele sınırlar içinde ve ötesinde kararlılıkla sürdürülecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen emniyet mensupları için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.
Mesajında şehitlere rahmet, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatı ile millete başsağlığı dileyen Erdoğan, yaralanan polisler için de acil şifalar temenni etti.
Erdoğan’ın açıklaması:
"Terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin".
