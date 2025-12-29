Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in İkiz Kızlarını Okula Bıraktı

CHP Genel Başkanı'ndan aileye destek ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ilkokul 2. sınıfa giden ikiz kızları Elif ve Zeynep'i okula götürdü.

Haziran ayında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in ailesini yalnız bırakmayan Özel, daha önce ailenin büyük kızı Nehir Zeyrek'in üniversite sınavı ve üniversite kayıt sürecinde de yanında yer almıştı.

Elif ve Zeynep'in gönderdiği bir videoya kayıtsız kalmayan Özel, ikizlerin "Özgür amca, sen ablamı okula götürüyorsun da bizi niye okula götürmüyorsun?" sözleri üzerine yıl sonu için söz vermişti.

Verdiği sözü tutan Özel, ilkokul 2. sınıf öğrencisi Elif ve Zeynep'i okula bıraktı. Bu ziyaret, Zeyrek ailesine verilen desteğin devamı olarak değerlendirildi.

