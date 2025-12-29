Çin'den İsrail'in Somaliland Kararına Tepki

Somaliland tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, haftalık basın toplantısında İsrail’in Somali’nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland’ı "ülke" olarak tanıma kararına tepki gösterdi.

Lin Jian, Somali’nin bölünmesine yönelik her türlü girişime karşı olduklarını belirterek, ülkenin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteklerini teyit etti.

Lin Jian: "Hiçbir ülke kendi bencil çıkarları için diğer ülkelerin iç ayrılıkçı güçlerini teşvik etmemeli ya da desteklememelidir"

Çinli sözcü, Somaliland’daki yetkilileri ayrılıkçı faaliyetleri ve dış güçlerle iş birliğini durdurmaya çağırdı.

Tayvan yakınlarındaki tatbikat

Lin Jian, Çin’in Tayvan yakınlarında gerçekleştirdiği askeri tatbikata da değinerek, Çin’in ulusal egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığının sarsılmaz olduğunu söyledi.

Sözcü, Tayvan meselesinde kırmızı çizgilerin aşılmasının kararlı tedbirlerle karşılaşacağını belirtti.

Ukrayna barış görüşmeleri

Ukrayna’da barış görüşmeleri hakkında konuşan Lin Jian, krizin barışçıl bir şekilde çözülmesine katkı sağlayan tüm çabaları desteklediklerini vurguladı.

Lin Jian: "Çin, tüm tarafların diyalog ve müzakereler yoluyla adil, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına en kısa sürede ulaşmasını umuyor"

Sözcü, Çin’in Rusya ve Ukrayna dahil olmak üzere ilgili tüm taraflarla yakın iletişimi sürdürdüğünü, ateşkesi teşvik etme ve savaşı sona erdirme konusunda kararlı kaldığını ifade etti. Lin Jian, Pekin’in barışa katkı sağlayan girişimleri desteklemeye ve yapıcı rol oynamaya devam edeceğini ekledi.

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ LİN JİAN, HAFTALIK BASIN TOPLANTISINDA, İSRAİL'İN SOMALİ'NİN AYRILIKÇI BÖLGESİ SOMALİLAND'I "ÜLKE" OLARAK TANIMA KARARINA TEPKİ GÖSTEREREK, "HİÇBİR ÜLKE KENDİ BENCİL ÇIKARLARI İÇİN DİĞER ÜLKELERİN İÇ AYRILIKÇI GÜÇLERİNİ TEŞVİK ETMEMELİ YA DA DESTEKLEMEMELİDİR" DEDİ.