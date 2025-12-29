DOLAR
Çin'den İsrail'in Somaliland Kararına Tepki

Çin Dışişleri Sözcüsü Lin Jian, İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararına tepki gösterdi; Tayvan tatbikatı ve Ukrayna barış çağrısına ilişkin açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:43
Somaliland tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, haftalık basın toplantısında İsrail’in Somali’nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland’ı "ülke" olarak tanıma kararına tepki gösterdi.

Lin Jian, Somali’nin bölünmesine yönelik her türlü girişime karşı olduklarını belirterek, ülkenin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteklerini teyit etti.

Lin Jian: "Hiçbir ülke kendi bencil çıkarları için diğer ülkelerin iç ayrılıkçı güçlerini teşvik etmemeli ya da desteklememelidir"

Çinli sözcü, Somaliland’daki yetkilileri ayrılıkçı faaliyetleri ve dış güçlerle iş birliğini durdurmaya çağırdı.

Tayvan yakınlarındaki tatbikat

Lin Jian, Çin’in Tayvan yakınlarında gerçekleştirdiği askeri tatbikata da değinerek, Çin’in ulusal egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığının sarsılmaz olduğunu söyledi.

Sözcü, Tayvan meselesinde kırmızı çizgilerin aşılmasının kararlı tedbirlerle karşılaşacağını belirtti.

Ukrayna barış görüşmeleri

Ukrayna’da barış görüşmeleri hakkında konuşan Lin Jian, krizin barışçıl bir şekilde çözülmesine katkı sağlayan tüm çabaları desteklediklerini vurguladı.

Lin Jian: "Çin, tüm tarafların diyalog ve müzakereler yoluyla adil, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına en kısa sürede ulaşmasını umuyor"

Sözcü, Çin’in Rusya ve Ukrayna dahil olmak üzere ilgili tüm taraflarla yakın iletişimi sürdürdüğünü, ateşkesi teşvik etme ve savaşı sona erdirme konusunda kararlı kaldığını ifade etti. Lin Jian, Pekin’in barışa katkı sağlayan girişimleri desteklemeye ve yapıcı rol oynamaya devam edeceğini ekledi.

