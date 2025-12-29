Kremlin: Kiev Anlaşmazsa Daha Fazla Toprak Kaybedecek

Peskov'tan Zelenskiy-Trump görüşmesine ilk tepki

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Peskov, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Kiev anlaşmaya varmazsa daha fazla toprak kaybedecek uyarısında bulundu.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ile Vladimir Zelenskiy'nin Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde yaklaşık 3 saat süren kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Görüşmenin barış planına ilişkin olduğunu ve bunun üzerine Rusya'dan açıklama geldiğini söyledi.

Peskov, Ukrayna'nın barış istemesi halinde Rusya'nın hala kontrolünde tuttuğu Donbas bölgesindeki birliklerini geri çekmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Peskov, Vladimir Putin'in Florida'daki toplantı öncesinde Donald Trump ile görüşme gerçekleştirdiğini, çok yakında bir başka görüşmenin daha planlandığını ifade etti. Kremlin sözcüsü, Putin ile Zelenskiy arasında bir telefon görüşmesinin gündemde olmadığını da belirtti.

