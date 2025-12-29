DOLAR
Kremlin: Kiev Anlaşmazsa Daha Fazla Toprak Kaybedecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, Zelenskiy-Trump görüşmesinin ardından Kiev'i uyardı: Anlaşma sağlanmazsa Ukrayna daha fazla toprak kaybedecek.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:10
Peskov'tan Zelenskiy-Trump görüşmesine ilk tepki

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Peskov, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Kiev anlaşmaya varmazsa daha fazla toprak kaybedecek uyarısında bulundu.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ile Vladimir Zelenskiy'nin Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde yaklaşık 3 saat süren kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Görüşmenin barış planına ilişkin olduğunu ve bunun üzerine Rusya'dan açıklama geldiğini söyledi.

Peskov, Ukrayna'nın barış istemesi halinde Rusya'nın hala kontrolünde tuttuğu Donbas bölgesindeki birliklerini geri çekmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Peskov, Vladimir Putin'in Florida'daki toplantı öncesinde Donald Trump ile görüşme gerçekleştirdiğini, çok yakında bir başka görüşmenin daha planlandığını ifade etti. Kremlin sözcüsü, Putin ile Zelenskiy arasında bir telefon görüşmesinin gündemde olmadığını da belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

