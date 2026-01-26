Erkan Akçay: Türkiye'yi güçlendirmek için siyaset yapıyoruz

Manisa Alaşehir'de temaslar

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Alaşehir ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Akçay'a ziyaretlerinde MHP MYK Üyesi Ali Uçak ile MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner eşlik etti. Heyet, MHP Alaşehir İlçe Başkanlığı lokali önünde İlçe Başkanı Tahsin Atılgan tarafından çiçeklerle karşılandı; Atılgan misafirlere teşekkür etti.

Parti lokalinde partililere hitap eden Akçay, MHP'nin siyaset anlayışının temelinde önce ülkem ve milletim, sonra partim, sonra ben ilkesinin bulunduğunu vurguladı. Bu ilkenin MHP'yi diğer siyasi partilerden ayıran en temel özellik olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı ve muhalefet anlayışı

Akçay, Cumhur İttifakı'nın kuruluş gerekçelerinin Türkiye'nin istikrarı, birliği ve güçlü devlet yapısının korunması idealine dayandığını ifade etti. MHP'nin muhalefet anlayışının yıkıcı değil, yapıcı olduğunu belirten Akçay, "Bizim siyaset anlayışımızda önemli olan muktedir olabilmektir. Ülkeye zarar verecek tutum ve davranışlardan uzak dururuz" dedi.

15 Temmuz vurgusu ve liderlik

Türkiye'nin geçmişte yaşadığı siyasi istikrarsızlıklara değinen Akçay, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından MHP'nin tavrının net olduğunu vurguladı. Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yıllar öncesinden yaptığı uyarıların isabetini ve Bahçeli'nin yüksek siyasi öngörüsünü öne çıkardı.

Ekonomik değerlendirme

Akçay, uygulanan sıkı para politikaları ve mali disiplin sayesinde enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini, Türkiye'nin son 50 aydır kesintisiz büyüme gösterdiğini belirtti. 2025 yılı büyüme oranının en az yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini ve Merkez Bankası rezervlerinin 205 milyar dolar seviyesine ulaştığını kaydetti. Bu gelişmelerin kısa vadede vatandaşların alım gücüne olumlu yansıyacağını ifade etti.

Diğer ziyaretler

Erkan Akçay ve beraberindeki heyet ayrıca AK Parti Alaşehir İlçe Başkanlığı, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Örencik Mahallesi'ni ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

