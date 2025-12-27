DOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Depremzede Aileye Yeni Ev Ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bakan Kurum'la depremzede ailenin yeni evini ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 21:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Depremzede Aileye Yeni Ev Ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Depremzede Aileye Yeni Ev Ziyareti

Dayanışma ve moral buluşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, depremzede ailenin yeni evine misafir oldu.

Ziyarette Erdoğan'a; MHP lideri Bahçeli, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bakan Kurum eşlik etti.

Aileyle gerçekleştirilen görüşmede yeni evde geçirilen zamana ilişkin sohbet edildi ve ailenin durumu yerinde görüldü.

Ziyaret, hem dayanışma mesajı hem de depremzede aileye moral desteği olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede aileyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede aileyi ziyaret etti

