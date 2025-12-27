Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Depremzede Aileye Yeni Ev Ziyareti

Dayanışma ve moral buluşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, depremzede ailenin yeni evine misafir oldu.

Ziyarette Erdoğan'a; MHP lideri Bahçeli, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bakan Kurum eşlik etti.

Aileyle gerçekleştirilen görüşmede yeni evde geçirilen zamana ilişkin sohbet edildi ve ailenin durumu yerinde görüldü.

Ziyaret, hem dayanışma mesajı hem de depremzede aileye moral desteği olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede aileyi ziyaret etti