Fidan: 'Askeri Seçeneklere Başvurulmasına Karşıyız' — Arakçi ile İstanbul'da

Görüşme ve gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İstanbul Şişli'de bir otelde bir araya geldi. Görüşmede tarihi bağlara sahip Türkiye ve İran arasındaki ilişkiler, bölgesel güvenlik, istikrar, refah ve ticaret gibi başlıklar ele alındı. Toplantıya her iki ülkenin dışişleri yetkilileri, temsilciler ve yurt dışından birçok gazeteci katıldı.

Basın toplantısında öne çıkanlar

Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Fidan, Türkiye'nin dış politikasında önceliğin bölgesel istikrar ve sınır güvenliği olduğunu vurguladı ve İran'ın huzuru ile refahına verdiği önemi dile getirdi.

İran'daki gösteriler ve PKK uyarısı

İran'da son günlerde yaşanan toplumsal olayları takip ettiklerini belirten Fidan, "Protestolarda meydana gelen ölümler nedeniyle derin üzüntü duyduğumuzu ve İran halkına baş sağlığında bulunduğumuzu yinelemek isterim." dedi. Hadiselerin büyük ölçüde yatışmış olmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyerek İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın barışçıl şekilde çözülmesini temenni etti.

Fidan, ayrıca PKK'nın son gelişmelerden istifade etmeye çalıştığını belirterek, "PKK terör örgütü sadece Türkiye için değil, İran için de bir tehlike olduğunu bir kez daha göstermiştir" ifadesini kullandı ve PKK'ya karşı ortak mücadele çağrısında bulundu.

Askeri müdahaleye kesin karşı duruş

Türkiye'nin İran'a yönelik askeri müdahaleye karşı olduğunu vurgulayan Fidan, "Buradan tekrar ediyoruz sorunların çözümü için askeri seçeneklere başvurulmasına karşıyız bunun çok fazla işe yarayacağını da inanmıyoruz müzakereyi ve diplomasi savunuyoruz." sözlerini yineledi. Cumhurbaşkanımızın bu sabah Pezeşkiyan'la telefonda görüştüklerine atıfta bulunan Fidan, Suriye, Irak, Afganistan ve Gazze'de yaşananların hafızada tazeliğini koruduğunu belirtti ve tarafları müzakere masasına çağırdı.

İsrail'e uyarı

İsrail'in ABD'yi İran'a karşı askeri adımlara ikna etmeye çalıştığını söyleyen Fidan, bu çabaların bölgesel istikrarı zedeleyebileceğine dikkat çekti ve "İsrail bölgedeki istikrarsızlaştırma politikalarına son vermelidir" dedi.

Gazze ve Barış Planı

Gazze konusuna değinen Fidan, Türkiye'nin ateşkesin sağlanmasında önemli katkı sağladığını ve Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamaya geçtiğini belirtti. Fidan, "Gazze, Gazzeliler tarafından yönetilmelidir" ifadelerini kullanarak Gazze'nin yeniden imarının Gazzelilerin ihtiyaçları ve geleceği esas alınarak gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye, cezaevleri ve Irak

Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini hedef alan çabalara karşı kararlı duruşlarını sürdürdüklerini ifade etti. 24 Ocak'ta uzatılmış bir çatışmasızlık sürecinin yaşandığını, entegrasyon konusunda bir mutabakat sağlandığını ve cezaevindeki tutukluların güvenli şekilde Irak'a transferinin tamamlanmasının büyük önem taşıdığını

Ayrıca Irak'ta parlamento seçimleri sonrası yeni hükümet kurulma sürecini yakından takip ettiklerini ve yeni kurulacak hükümetle bu doğrultuda yakın çalışma arzusu ve iradesine sahip olduklarını belirtti.

Sonuç

Fidan, Türkiye ve İran'ın bulundukları coğrafyanın iki önemli aktörü olduğunu vurgulayarak temasların devamının hem ikili ilişkiler hem de bölgesel güvenlik ve refah açısından yararlı olduğuna inandığını söyledi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ İLE İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİ. GÖRÜŞMENİN ARDINDAN HER İKİ BAKAN DA ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ. TOPLANTIDA KONUŞAN DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, "BURADAN TEKRAR EDİYORUZ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ASKERİ SEÇENEKLERE BAŞVURULMASINA KARŞIYIZ BUNUN ÇOK FAZLA İŞE YARAYACAĞINI DA İNANMIYORUZ MÜZAKEREYİ VE DİPLOMASİ SAVUNUYORUZ. SURİYE'DE, IRAK'TA, AFGANİSTAN'DA VE GAZZE'DE YAŞANANLAR HAFIZAMIZDA VE TAZELİĞİNİ KORUMAKTA" DEDİ.