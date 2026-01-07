Fidan, Enver İbrahim ve Mohamed Hasan Ankara'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da bir araya geldiği Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Malezya Dışişleri Bakanı Mohamed Hasan ile ikili ilişkiler ve ortak gündemleri değerlendirdi.

Görüşmenin kapsamı

Görüşme, tarafların iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme hedefi doğrultusunda gerçekleşti. Ziyaret, Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci toplantısı kapsamında yapıldı.

Taraflar, stratejik işbirliği alanlarındaki fırsatlar ve bölgesel meseleler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, MALEZYA BAŞBAKANI ENVER İBRAHİM VE MALEZYA DIŞİŞLERİ BAKANI MOHAMED HASAN İLE ANKARA’DA BİR ARAYA GELDİ.