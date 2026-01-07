Fidan, Enver İbrahim ve Mohamed Hasan Ankara'da Görüştü

Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Dışişleri Bakanı Mohamed Hasan Ankara'da buluştu; ziyaret, Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci toplantısı çerçevesinde yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 21:14
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 21:15
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da bir araya geldiği Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Malezya Dışişleri Bakanı Mohamed Hasan ile ikili ilişkiler ve ortak gündemleri değerlendirdi.

Görüşmenin kapsamı

Görüşme, tarafların iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme hedefi doğrultusunda gerçekleşti. Ziyaret, Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci toplantısı kapsamında yapıldı.

Taraflar, stratejik işbirliği alanlarındaki fırsatlar ve bölgesel meseleler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

