Rubio: ABD, Venezuela’da Askeri Harekat Niyetinde Değil

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Senatosu’nun Dış İlişkiler Komitesi’nde yaptığı açıklamada ülkenin Venezuela politikası ve atılan adımlar hakkında bilgi verdi. Rubio, senatörlere verdiği ifadede "ABD, Venezuela’da herhangi bir askeri harekat yürütmek için konumlanmış değil, böyle bir niyeti yok ve buna ihtiyaç duyulacağını da öngörmüyor" dedi.

Maduro Rejimi ve Risk Değerlendirmesi

Rubio, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro döneminin ABD için "katlanılmaz bir durum" yarattığını ve rejimin "dünyadaki tüm düşman ve rakipler için bir operasyon üssü" hâline geldiğini savundu. Senatörlere, Maduro rejiminin ABD için "son derece büyük bir stratejik risk" teşkil ettiğini belirtti ve "Bu katlanılamaz bir durumdu ve ele alınması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Geçiş Süreci ve Hedefler

Rubio, uzun vadeli hedefin "toplumun tüm kesimlerinin özgür ve adil seçimlerle temsil edildiği, dostane, istikrarlı, müreffeh ve demokratik bir Venezuela" olduğunu vurguladı. "Buna üç haftada ulaşamayacağız, bu biraz zaman alacak" diyerek sürecin zaman gerektirdiğini ifade etti. Ayrıca, istikrarın sağlanmasının ilk hedef olduğunu ve petrol yaptırımlarının bu süreçte kilit araçlardan biri olduğunu belirtti.

Maduro ile Müzakereler ve Girişimler

Rubio, Trump yönetiminin Maduro’nun gönüllü ayrılmasını sağlamak amacıyla çeşitli müzakere teşebbüslerinde bulunduğunu belirterek, "Maduro’nun gönüllü olarak ayrılmasını sağlamak için birden fazla teşebbüste bulunduk" dedi. Rubio, Maduro’nun kolayca müzakere edilecek biri olmadığını ve zaman kazanmaya çalıştığını savundu.

Kongre ile İstişare ve Operasyon Gizliliği

Delaware Senatörü Demokrat Chris Coons’un, Beyaz Saray’ın operasyon öncesi Kongre ile yeterince istişare etmediği yönündeki eleştirisine Rubio, yönetim içinde bu konuda gerginlik olduğunu itiraf ederek yanıt verdi. Rubio, misyonun "fazlasıyla özel" olduğunu ve belirli döneme dek müzakereler sürdüğü için Kongre’ye brifing yapılamayacağını savundu. Ayrıca görevin gizli tutulmasının, bilgisinin yayılmasının insanların hayatlarını tehlikeye atacağını öne sürdü.

Askeri Varlık ve Güvence

Rubio, Connecticut Senatörü Demokrat Chris Murphy’nin Venezuela’daki askeri varlığa ilişkin sorusuna, "Venezuela’da göreceğiniz tek askeri varlık, Büyükelçilikteki deniz piyadeleri olacak. Bu beklentimiz değil, hedefimizdir" cevabını verdi. Rubio, ABD’nin Venezuela’da herhangi bir askeri harekat yürütmeye yönelik konumlanma içinde olmadığını ve böyle bir niyet veya ihtiyaç öngörmediğini yineledi.

Seçimler ve İç Uzlaşma

Florida Senatörü Cumhuriyetçi Rick Scott’ın soru önerisi üzerine Rubio, ABD operasyonunun ardından Venezuela’da değişim için bir fırsat doğduğunu belirtti. Rubio, "Meşru ve demokratik seçimlerin yapıldığı bir Venezuela istiyoruz" diyerek, farklı seslerin siyaset içinde yer alabilmesi için siyasi tutukluların serbest bırakılmasının ve bir iç uzlaşma sürecinin gerekli olduğunu vurguladı.

Venezuela ile İlişkide "Savaş" Tanımı

Illinois Senatörü Demokrat Tammy Duckworth’ın ‘‘Venezuela ile savaşta mıyız?" sorusuna Rubio, "Venezuela ile savaşta değiliz" yanıtını verdi. Ancak ABD’nin Venezuela’daki çetelere karşı "savaş benzeri" bir düzen çerçevesinde mücadele yürüttüğünü ifade etti.

NATO, Grönland ve Barış Kurulu

Oturumda ayrıca NATO, Grönland ve Gazze için kurulan Barış Kurulu gibi dış politika başlıklarına da değinildi. Rubio, NATO’nun "yeniden tasarlanması gerektiğini" ve ortakların güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Grönland konusunda Danimarka ve Grönland yönetimleriyle teknik düzeyde toplantılar planlandığını belirterek, "Başkanın Grönland’a olan ilgisi açık. Bu bir ulusal güvenlik meselesi" dedi ve Trump’ın güç kullanmayacağının ifade edildiğini söyledi. Gazze için kurulan Barış Kurulu hakkında Rubio, yapının Birleşmiş Milletler’in yerine geçmediğini, kurulun odağının Gazze’deki barış planının uygulanması olduğunu belirtti.

Rubio’nun Senato’daki bu sunumu, ABD yönetiminin Venezuela politikasının yönünü, askeri seçeneklerin sınırlılığını ve hedeflenen demokratik geçişi yeniden ortaya koydu.

