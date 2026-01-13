Fuat Hüseyin ve Vahid Celalzade Görüşmesinde İran Protestoları ve Konsolosluk İşbirliği

Fuat Hüseyin ve Vahid Celalzade Görüşmesi

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade ile bir araya geldi. Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Celalzade, görüşmede İran’daki protestolar ve son gelişmeler hakkında Hüseyin’i bilgilendirdi.

Taraflar, bölgesel istikrarın korunması için ortak çalışmanın önemini vurgulayarak ikili ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde mutabık kaldı.

Görüşmede ayrıca Irak-İran Konsolosluk İşleri Komisyonunun aktifleştirilmesi kararlaştırıldı ve bir sonraki toplantının Bağdat'ta yapılması kararı alındı.

Uçuşlara İlişkin Resmi Açıklama

Irak Ulaştırma Bakanlığı, İran’daki olaylar nedeniyle uçuşların durdurulduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Bakanlık sözcüsü Meysem el-Safi açıklamasında Irak hava sahasının kapatılmadığını belirtti.

Meysem el-Safi: Irak hava sahası kapatılmamıştır. Hem Irak hem de İran havayolu şirketlerinin seferleri yüksek bir akıcılıkla devam etmektedir.

