Trump Detroit'te İran protestolarına destek verip diplomatik temasları durdurdu; İran yönetimini sert şekilde uyardı ve "Yardım yolda" dedi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 00:01
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 00:01
Trump: "İran yönetimi çok büyük bir şekilde bedelini ödeyecek"

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan'ın Detroit kentinde katıldığı Detroit Ekonomi Kulübü toplantısında İran'daki protestolara ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Açıklamalar ve halk çağrısı

Trump, İran halkına seslenerek, "Tüm İranlı vatanseverlere söylüyorum, protestolarınıza devam edin. Mümkünse kurumlarınızı ele geçirin. Ve sizi öldürenlerin ve istismar edenlerin isimlerini saklayın. Eğer rakamlar doğruysa, çok kötü bir şekilde istismar ediliyorsunuz. İran yönetimi çok büyük bir şekilde bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Devrim öncesi İran'a değinen Trump, "İran’ı yeniden büyük yapalım. Biliyor musunuz, bu canavarlar gelip ele geçirene kadar İran harika bir ülkeydi. Size söylüyorum, eğer bu seçimi kazanmasaydım, bize de aynısı olurdu" dedi.

Diplomatik temaslar askıya alındı

Trump, İran yönetimiyle diplomatik temasların askıya alındığını belirterek, "İranlı yetkililerle görüşmeyi durdurduk, çünkü sivilleri öldürmeye başladılar. Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle yapılacak tüm görüşmeleri iptal ettim. Yardım yolda" ifadelerini kullandı.

Ölü sayısı ve güvenlik uyarısı

Bir fabrikayı ziyaretinde protestolarda kaç kişinin öldüğüne dair net bir rakam olmadığını vurgulayan Trump, "Kimse bana kesin bir rakam veremedi. Her şey çok fazla. Bir tane bile çok fazla. Ama çok daha düşük rakamlar da duydum, çok daha yüksek rakamlar da duydum. Muhtemelen önümüzdeki 24 saat içinde öğreneceğiz. Bence çok fazla. Yardım yolda" dedi. Bu ifadenin ne anlama geldiği sorulduğunda, ayrıntı vermekten kaçınarak, "Bunu sizin bulmanız gerekecek, üzgünüm" sözlerini kullandı.

Trump ayrıca, İran’da bulunan ABD vatandaşları ve müttefik ülke vatandaşlarının ülkeden ayrılıp ayrılmaması gerektiği yönündeki soruya, "Bence ayrılmak kötü bir fikir değil" diyerek güvenlik endişelerine dikkat çekti.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

