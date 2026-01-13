Grönland'dan Net Mesaj: 'ABD’ye Ait Olmayacak'

Kopenhag'da Beyaz Saray toplantısı öncesi ortak basın toplantısı

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yarın Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek Grönland toplantısı öncesinde Kopenhag'daki başbakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenledi.

"Anlamaları gereken bir şey var. Grönland ABD’ye ait olmayacak. Grönland’ı ABD idare etmeyecek ve ABD’nin bir parçası olmayacak" diyen Nielsen, Grönland'ın Avrupa ve transatlantik çevreye güçlü bir aidiyeti olduğunu, bunun ise ancak Danimarka'ya bağlı özerk bir yapı çerçevesinde mümkün olabileceğini belirtti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin son dönemdeki gayri-diplomatik üslubuna değinerek, "Biz diyalog ve işbirliği arayışı içindeyiz. Çatışma istemiyoruz. Fakat mesajımız net, Grönland satılık değil. Bunu daha en başından açıkça ifade ettik" ifadelerini kullandı.

Nielsen ayrıca, "Eğer ABD ile Danimarka arasında bir tercih yapmak zorunda kalırsak, ABD’yi değil Danimarka’yı seçiyoruz. NATO’yu, Danimarka’yı ve AB’yi seçiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland’a ilişkin açıklamaları, ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'ya gerçekleştirdiği askeri operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkeden kaçırılmasının ardından yeniden yoğunlaştı. Trump, stratejik konumu ve doğal zenginlikleri nedeniyle Grönland'ın ABD için bir ulusal güvenlik ihtiyacı olduğunu söylemiş, Grönland'ın Rusya ve Çin tarafından ele geçirilmesinin önlenmesi için ABD'nin kontrol ve korumasına girmesi gerektiğini savunmuştu.

Trump'ın Grönland'a yönelik askeri bir operasyon seçeneğini dışı bırakmadığı açıklamalarının sıklaşmasının ardından, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yarın Beyaz Saray'da Danimarka ve Grönland dışişleri bakanları ile bir araya geleceği bildirildi.

GRÖNLAND BAŞBAKANI JENS-FREDERİK NİELSEN, "ANLAMALARI GEREKEN BİR ŞEY VAR. GRÖNLAND ABD’YE AİT OLMAYACAK. GRÖNLAND’I ABD İDARE ETMEYECEK VE ABD’NİN BİR PARÇASI OLMAYACAK" DEDİ.