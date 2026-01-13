Işıkhan ve Salim Alio Ibro Türkiye-Somali Ortak Çalışma Komisyonu 1. Toplantısını Gerçekleştirdi

2026-2027 Eylem Planı ile işbirliği derinleştirilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Salim Alio Ibro ile Türkiye-Somali Bakanlıklararası Ortak Çalışma Komisyonu birinci toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda taraflar, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan ve Bakanlıklar arasında bilgi ile tecrübe paylaşımını artıracak olan 2026-2027 Eylem Planını imzaladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-Somali Bakanlıklararası Ortak Çalışma Komisyonu Birinci Toplantısı’nı kıymetli mevkidaşım Prof. Dr. Salim Alio Ibro ve heyetlerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. İmzaladığımız 2026-2027 Eylem Planı sayesinde; mevcut işbirliğimizi daha da derinleştirecek, Bakanlıklarımız arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına giden yolu açacağız. Çalışma hayatı ve istihdam başta olmak üzere birçok konuda vatandaşlarımız için karşılıklı en yüksek faydayı sağlayacak çalışmaları birlikte yapacağız"

