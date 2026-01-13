Göktaş: 56 bin 400 genç çiftin kredi ödemesini gerçekleştirdik

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısı Ankara Hakimevi'nde düzenlendi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldı.

Aileyi güçlendirme hedefi

Açılış konuşmasında Bakan Göktaş, ailenin toplumun en önemli kalesi, nesilleri ve medeniyeti koruyan temel yapı olduğunu vurguladı. Kurumların aileye farklı kapılardan hizmet götürdüğünü belirterek, "Bu yapıyı koruyup ve güçlendirmek; hizmetlerimizi tekil başlıklar halinde değil, ortak hedeflerle ve birbirini tamamlayan bir bütün olarak yürütmekle mümkündür," dedi.

"Amacımız aileyi daha güçlü, daha etkin ve daha işlevsel kılmak"

Yerelde hız ve eylem planı

Göktaş, aile odaklı politikaları yerelde daha hızlı yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyleyerek, 81 ilde yerel dinamiklere göre şekillenen eylem planlarının tamamlandığını belirtti. Eylem planında %42,22 gerçekleşme oranına ulaşıldığını, il eylem planlarında ise 6 ay içinde %23,83 ilerleme kaydedildiğini aktardı.

Aile ve Gençlik Fonu ile destekler

Bakan, aile yılı çerçevesinde kurum olarak kurumsal kapasiteyi güçlendirerek kalıcı politikalar oluşturduklarını, Türkiye genelinde 19 binden fazla faaliyet gerçekleştirildiğini ve gençlere yönelik destekleri genişlettiklerini ifade etti. Ailelere ve evlenecek gençlere destek amacıyla 2 bin 24 indirim anlaşması yapıldığını, eğitim, kültür ve dijital dönüşüm projeleriyle aileyi güçlendiren uygulamalar hayata geçirildiğini söyledi.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında fondan 70 bin 400 genç çiftin faydalanmaya hak kazandığını ve "Bugün itibarıyla 56 bin 400 genç çiftimizin kredi ödemesini gerçekleştirdik" dedi.

Çocukların dijital güvenliği ve vizyon belgesi

Çocuklara daha güvenli bir dijital dünya sunmak istediklerini vurgulayan Göktaş, "15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini yakın zamanda hayata geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

Önümüzdeki döneme ilişkin olarak "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonunu hayata geçirmenin hedeflendiğini belirten Göktaş, hazırlıkların tamamlandığını ve Şubat ayında Cumhurbaşkanı'nın teşrifleriyle düzenlenecek tanıtım toplantısında vizyon belgesinin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

