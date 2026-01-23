Göktaş: Sosyal Risk Haritalarıyla Çocuklar İçin Erken Uyarı Dönemi

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal risk haritalarıyla çocukların suça sürüklenmesini ilçe, mahalle ve hane düzeyinde erken tespit ve müdahale edeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:05
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:05
Göktaş: Sosyal Risk Haritalarıyla Çocuklar İçin Erken Uyarı Dönemi

Göktaş: Sosyal Risk Haritalarıyla Çocuklar İçin Erken Uyarı Dönemi

Risk işaretleri görüldüğü yerde yakalanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların suça sürüklenmesine yol açan riskleri erken aşamada tespit etmeye yönelik yeni bir dönem başlattıklarını duyurdu.

Bakan Göktaş, çalışmanın merkezinde yer alan Çocuğun Suça Sürüklenmesi Sosyal Risk Haritası kapsamında sahada erken uyarı ve sistematik izleme mekanizmalarının devreye alındığını belirtti. Amaç, risklerin ilk görüldüğü yerde yakalanması ve zamanında müdahale edilmesi olarak özetlendi.

Uygulamanın ilçe, mahalle ve hane düzeyinde doğrudan izleme yaparak hızlı aksiyon alınmasını sağlayacağı; böylece çocukların korunmasına yönelik müdahalelerin daha etkin hale geleceği vurgulandı.

Göktaş, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Tamamladığımız Çocuğun Suça Sürüklenmesi Sosyal Risk Haritamızın İstanbul İl Koordinasyon Toplantısını gerçekleştirdik. Çocukların suça sürüklenmesine yol açan riskleri erken aşamada tespit etmek hayati önem taşıyor. Sosyal risk haritalarımızla sahada erken uyarı ve sistematik izleme konusunda yeni bir dönem başlattık. Hedefimiz çok net. Risk işaretlerini ilk görüldüğü yerde yakalamak. İlçe, mahalle ve hane düzeyinde riskleri doğrudan izleyerek harekete geçiyor, zamanında ve etkin müdahalelerde bulunuyoruz. Evlatlarımıza daha güvenli bir gelecek inşa etmek için aynı hassasiyet ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Yetkililer, projenin uygulanmasıyla çocukların korunmasına yönelik önleyici tedbirlerin güçlendirileceğini ve riskli durumlara karşı daha hızlı müdahale imkânı doğacağını kaydetti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

