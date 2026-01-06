Grönland Başbakanı Nielsen: ABD'nin İlhak İddiaları Asılsız

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD’nin ülkeyi ilhak edeceği iddialarını reddetti; Grönland’ın Venezuela ile kıyaslanamayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 10:56
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 10:56
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ülkesinin ABD tarafından ilhak edileceği yönündeki spekülasyonları reddetti. Nielsen, dün düzenlediği basın toplantısında artan Venezuela-Grönland kıyaslamalarına dikkat çekerek, bu tür karşılaştırmaların doğru olmadığını söyledi.

Nielsen'in açıklamaları

Başbakan Nielsen, "Öncelikle bu ülkeye yönelik askeri operasyonlara ilişkin spekülasyonda bulunmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Grönland, Venezuela ile kıyaslanamaz. Bizim ülkemiz uzun yıllardır demokratik bir ülke olmuştur" ifadelerini kullandı.

Nielsen, ülke içinde ve uluslararası toplumda oluşan endişeleri yatıştırmaya çalışarak, "Ülkemizin bir gecede ele geçirilebileceğini düşündüğümüz bir noktada değiliz" vurgusunu yaptı.

Diplomatik ilişkiler ve iş birliği çağrısı

Grönland Başbakanı, ABD ile geçmişte iyi düzeyde olan ilişkilerin yeniden kurulmasını istediklerini belirterek, "ABD ile aramızda geçmişte var olan iş birliğini yeniden kurmak istiyoruz. Washington yönetimi ile doğrudan bir bağlantı kurmaya çalışıyoruz" dedi.

Ayrıca Nielsen, NATO ve diğer müttefiklerle diyaloğun güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ülke içinde ve uluslararası toplumda birlik çağrısında bulundu: Grönland iş birliğine açıktır.

Danimarka Başbakanı Frederiksen'in uyarısı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen daha önce Trump’ın Grönland’ı ele geçirme sözlerini ciddiye almak gerektiğini ifade etmiş, "Maalesef, ABD Başkanı’nın Grönland’ı istediğini söylediğinde ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Danimarka’nın tutumunu çok net bir şekilde ortaya koydum ve Grönland da defalarca ABD’nin bir parçası olmak istemediğini söyledi. ABD başka bir NATO ülkesine saldırırsa her şey durur" demişti.

Trump'ın tepki çeken açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, verdiği röportajda Grönland’ın stratejik önemine dikkat çekerek, adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini yinelemişti: "Grönland’a kesinlikle ihtiyacımız var. Savunmamız için Grönland’a ihtiyacımız var". Trump ayrıca adanın "Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu" iddia etmişti.

