Grönland Başbakanı Nielsen: ABD'nin İlhak İddiaları Asılsız

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ülkesinin ABD tarafından ilhak edileceği yönündeki spekülasyonları reddetti. Nielsen, dün düzenlediği basın toplantısında artan Venezuela-Grönland kıyaslamalarına dikkat çekerek, bu tür karşılaştırmaların doğru olmadığını söyledi.

Nielsen'in açıklamaları

Başbakan Nielsen, "Öncelikle bu ülkeye yönelik askeri operasyonlara ilişkin spekülasyonda bulunmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Grönland, Venezuela ile kıyaslanamaz. Bizim ülkemiz uzun yıllardır demokratik bir ülke olmuştur" ifadelerini kullandı.

Nielsen, ülke içinde ve uluslararası toplumda oluşan endişeleri yatıştırmaya çalışarak, "Ülkemizin bir gecede ele geçirilebileceğini düşündüğümüz bir noktada değiliz" vurgusunu yaptı.

Diplomatik ilişkiler ve iş birliği çağrısı

Grönland Başbakanı, ABD ile geçmişte iyi düzeyde olan ilişkilerin yeniden kurulmasını istediklerini belirterek, "ABD ile aramızda geçmişte var olan iş birliğini yeniden kurmak istiyoruz. Washington yönetimi ile doğrudan bir bağlantı kurmaya çalışıyoruz" dedi.

Ayrıca Nielsen, NATO ve diğer müttefiklerle diyaloğun güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ülke içinde ve uluslararası toplumda birlik çağrısında bulundu: Grönland iş birliğine açıktır.

Danimarka Başbakanı Frederiksen'in uyarısı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen daha önce Trump’ın Grönland’ı ele geçirme sözlerini ciddiye almak gerektiğini ifade etmiş, "Maalesef, ABD Başkanı’nın Grönland’ı istediğini söylediğinde ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Danimarka’nın tutumunu çok net bir şekilde ortaya koydum ve Grönland da defalarca ABD’nin bir parçası olmak istemediğini söyledi. ABD başka bir NATO ülkesine saldırırsa her şey durur" demişti.

Trump'ın tepki çeken açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, verdiği röportajda Grönland’ın stratejik önemine dikkat çekerek, adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini yinelemişti: "Grönland’a kesinlikle ihtiyacımız var. Savunmamız için Grönland’a ihtiyacımız var". Trump ayrıca adanın "Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu" iddia etmişti.

GRÖNLAND BAŞBAKANI JENS-FREDERİK NİELSEN, ÜLKESİNİN ABD TARAFINDAN İLHAK EDİLMESİNE YÖNELİK SPEKÜLASYONLARA İLİŞKİN, "ÜLKEMİZİN BİR GECEDE ELE GEÇİRİLEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BİR NOKTADA DEĞİLİZ. GRÖNLAND VENEZUELA İLE KIYASLANAMAZ, BİZİM ÜLKEMİZ UZUN YILLARDIR DEMOKRATİK BİR ÜLKE OLMUŞTUR. ABD İLE DAHA ÖNCE SAHİP OLDUĞUMUZ İŞ BİRLİĞİNİ YENİDEN KURMAK İSTİYORUZ" DEDİ.