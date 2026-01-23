Bakan Bayraktar: 'Akkuyu ile 2026'da nükleer elektriğe geçiyoruz, Türkiye üst lige çıkacak'

Manisa'da enerji politikaları ve yeni projeler masaya yatırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Manisa Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Akkuyu Nükleer Santrali'nde ilk elektrik üretiminin 2026'da başlayacağını belirterek, 'Akkuyu'nun yanına Sinop ve Trakya'yı da koyarak Türkiye'yi nükleer enerji liginde üst lige çıkaracağız' dedi.

Manisa İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut yaptı. Turgut, AK Parti Manisa'nın partiye yeni katılan üye sayısıyla ilgili bilgiler vererek emeği geçenleri tebrik etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce yapılamaz denilen işleri gerçekleştirdiğini vurguladı.

Bakan Bayraktar konuşmasında Türkiye'nin doğal gaz ve petrol aramalarındaki ilerlemesine işaret ederek; Gabar ve Karadeniz başta olmak üzere yeni keşiflerle üretimin artacağını söyledi. Bayraktar, proje değerlendirmesinde Akkuyu projesine ilişkin şu ifadeleri kullandı: 'Türkiye'nin 70 yıllık rüyası Akkuyu Nükleer Santrali... 1. ünite yüzde 99 olarak inşaatı tamamlanmış durumda. Bu sene, 2026'da Türkiye'de ilk kez nükleer santralden elektrik üreteceğiz Akkuyu'da.'

Bayraktar, dünyada çalışan reaktör sayılarına dikkat çekerek, 'Dünyada 400 tane santral var. Fransa'nın elektriğinin yüzde 75'i nükleerden geliyor. Bugün dünyada inşası devam eden 60 reaktör varken Türkiye'ye nükleer yapmayın denilemez' değerlendirmesini paylaştı. Bayraktar, planlarını tekrarlayarak 'Akkuyu'nun yanına Sinop'u, Trakya'yı koyacağız ve Türkiye'yi Nükleer Enerji Ligi'ne üst lige çıkaracağız' dedi.

Konuşmasını milli bir politika vurgusuyla sürdüren Bayraktar, Türkiye'nin sadece iç tüketim için değil uluslararası alanda da sondaj ve üretim faaliyetlerini genişlettiğini; Somali, Pakistan, Kazakistan, Irak ve Suriye'nin isimlerini anarak enerji arama faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti. Bu sistemin tüm ülkenin meselesi olduğunu söyleyen Bayraktar, milletin duası ve desteğiyle hedeflere ulaşacaklarını ifade etti.

Bakan ayrıca enerji maliyetleri ve devlet desteğine ilişkin şunları aktardı: 'Doğal gazın yüzde 45'ini, elektriğin yüzde 50'sini hazine karşılıyor. Son 3 yılda yaklaşık 1.6 trilyon lira destek sağladık. Gabar'da petrol, Karadeniz'deki gaz ve madencilik gelirleri sayesinde bu destekleri sürdürebiliyoruz.' Bayraktar, ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını ve dar gelirli vatandaşlara yönelik çözümler üreteceklerini de vurguladı.

Toplantıda ayrıca Soma'dan gelen madenci ve işçilere selamlarını ileten Bayraktar, Soma santralinin ülke enerjisine katkısının süreceğini söyledi. Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakan yardımcıları, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Manisa Milletvekili Tamer Akkal, İl Başkanı Süleyman Turgut, ilçe başkanları, belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ve partililer katıldı.

