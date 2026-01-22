Trump: Gazze’yi 'güzel bir biçimde' yeniden inşa edeceğiz — Barış Kurulu Davos’ta kuruldu

Trump: Gazze’yi 'güzel bir biçimde' yeniden inşa edeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen törene katılarak, Gazze için oluşturulan ve uluslararası anlaşmazlık çözümünü hedefleyen Barış Kurulunun kuruluş sözleşmesinin imza töreninde konuştu. 20 ülkenin lider ve bakanlarının bulunduğu törende Trump, kurulun küresel çapta geniş destek gördüğünü vurguladı.

Barış Kurulu’nun hedefi ve destekçileri

Trump, ABD tarafından Gazze için oluşturulan yapının çerçevesinin Birleşmiş Milletler dahil birçok aktörle işbirliği içinde genişletildiğini belirtti. Trump, "Pek çok ülkeye kısa süre önce bildirim yapıldı ve herkes bu yapının bir parçası olmak istiyor. Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere birçok aktörle birlikte çalışacağız" dedi.

Barış Kurulu için emeği geçenlere teşekkür eden Trump, "Gerçekten inanılmaz bir iş çıkardılar" diyerek ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Özel Temsilci Steve Witkoff ve damadı Jared Kushneri isimleriyle anarak çalışmalarını övdü.

Gazze: Ateşkes, yardım ve yeniden inşa

Trump, ekim ayında duyurdukları planın Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi’nde oybirliğiyle kabul edildiğini söyledi ve planın birinci aşaması çerçevesinde Gazze’deki ateşkesin titizlikle muhafaza edildiğini, Gazze’ye rekor miktarda insani yardım ulaştırıldığını belirtti.

Trump, Gazze ile ilgili hedefini şu sözlerle ifade etti: "Gazze’nin silahsızlandırılmasını, doğru şekilde yönetilmesini ve güzel bir biçimde yeniden inşa edilmesini sağlamaya kararlıyız. Bu büyük bir plan olacak". Başarının diğer bölgelere de yayılarak uygulanacağını söyledi.

Uluslararası güvenlik, Hizbullah ve İran

Hizbullah ve bölgesel güvenlik konusuna değinen Trump, Hizbullah için "bunlar sadece kalıntı" ifadesini kullandı ve daha önce İran’ın nükleer zenginleştirme kapasitesini geriletmeye yönelik operasyonlardan söz etti. Trump, "Şimdi İran konuşmak istiyor ve biz de konuşacağız" dedi.

Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin değerlendirme

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın durdurulmasının kolay olmadığına dikkat çeken Trump, son aylardaki kayıplara değinerek, "Geçen ay Rusya ile Ukrayna arasında çoğu asker olmak üzere 29 bin kişi hayatını kaybetti. Ondan önceki ay 27, bir önceki ay da 26 bin kişi. Bu korkunç" ifadelerini kullandı. Buna rağmen toplantılarla ilerleme sağlandığını söyledi.

Suriye, NATO ve İspanya eleştirisi

Suriye hakkında "Suriye çok büyük ilerleme kaydetti" diyen Trump, uygulanan yaptırımların kaldırılmasının ülkeye nefes alma şansı verdiğini ve Suriye devlet başkanının "çok ama çok sıkı çalıştığını" kaydetti.

NATO müttefiklerine savunma harcamalarını artırmaları çağrısını yinelerken, İspanya’yı istisna olarak gösterip "Sanırım bedava faydalanmak istiyorlar" diyerek eleştirdi.

Ekonomi ve Venezuela

Trump, başkanlığının ikinci döneminin ilk yılının tamamlandığını hatırlatarak yönetiminin ekonomik kazanımlarını sıraladı: ABD’nin 18 trilyon dolar yatırım taahhüdü aldığı, ticaret açığını yüzde 77 azalttığı ve birçok ülkeyle ticaret anlaşmaları imzaladığına dikkat çekti.

Venezuela konusunda ise Trump, ülkenin yeni liderleriyle ilişkilerin iyi olduğunu, ülkeyi "devasa petrol şirketlerimize açtıklarını" ve "Venezuela’dan 50 milyon varil petrol aldıklarını" söyledi. Trump, sağlanan gelirlerin kısa sürede önemli olduğunu savundu.

Son sözler ve Barış Kurulu vizyonu

Barış Kurulu’nu "insanlık tarihinde ortaya konmuş en önemli kurumlardan biri" olarak nitelendiren Trump, başkanlığı kendisine uygun görüldüğünü ve yapının içinden gelen genç liderlerle güçlü bir ekip oluşturulduğunu belirtti. Kurulun tamamlanmasının ardından dünyanın diğer sorunlarına da odaklanabileceğini, birçok adım atılabileceğini kaydetti.

Trump konuşmasını, katılımcılara yönelik övgüyle bitirdi: "Dünyada barışı tesis edeceğiz ve bu geriye bıraktığımız muazzam bir miras olacak. Bu odadaki herkes bir yıldız."

