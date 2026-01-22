Bakan Fidan Davos'ta Trump Liderliğindeki Barış Kurulu Sözleşmesini İmzaladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Davos'ta Donald Trump liderliğindeki Barış Kurulu Kuruluş Sözleşmesini imzaladı; 60 davetten 25 ülke katıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:01
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:21
Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan adına temsil etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump’ın liderliğinde oluşturulan Barış Kurulunun kuruluş sözleşmesine imza attı.

İmza töreni, Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) da ev sahipliği yapan İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına katılan Bakan Fidan, tören öncesi diğer liderlerle kısa sohbetler yaptı ve daha sonra tören salonuna geçti.

Tören Donald Trump'ın konuşmasıyla başladı. Konuşmanın ardından Bakan Fidan, Barış Kurulu Kuruluş Sözleşmesine imza koydu ve törenden sonra diğer katılımcı ülke temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD Başkanı'nın daveti üzerine Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından yapılan açıklamada, 60 ülkeye davet gönderildiği ve 25 ülkenin daveti kabul ettiği belirtildi.

Daveti kabul eden ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Arjantin, İsrail, Azerbaycan, Ermenistan, Bahreyn, Mısır, Belarus, Endonezya, Fas, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Macaristan, BEA, Vietnam, Kosova, Ürdün, Kazakistan ve Özbekistan yer alıyor.

İlk olarak Fransa daveti reddederken, Fransa'yı Norveç, Slovenya, İsveç izledi. İtalya ve Almanya ise imza törenine katılmadı.

