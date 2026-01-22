Subaşıoğlu: 'AK Parti çok büyük bir ailedir' — Denizli'de istişare

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale ve Merkezefendi önceki dönem yönetim kurulu üyeleriyle istişare toplantısı yaptı; ahde vefa vurgusu.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 14:28
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 14:28
Denizli'de önceki dönem yöneticileriyle buluşma

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinin önceki dönem yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek partinin bugüne kadarki başarılarında emeği geçen isimlerle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Subaşıoğlu, yoğun programlarını sürdürdüğünü belirterek, önceki dönem il yönetim kurulu üyeleriyle yapılan toplantının ardından Pamukkale ve Merkezefendi ilçe önceki dönem yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiğini ifade etti. Toplantı, yoğun katılım ile gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Subaşıoğlu, partinin bir aile olduğunun altını çizdi; AK Parti'yi bir "dava hareketi" olarak nitelendirip ahde vefanın önemine dikkat çekti.

"Kader birliği yaptığımız dostlarımızla, kardeşlerimizle, büyüklerimizle bir aradayız"

Subaşıoğlu, Pamukkale ve Merkezefendi teşkilatlarının Denizli siyasetindeki stratejik önemine değinerek şunları söyledi: "Bugün burada sadece mesai arkadaşlarımızla değil, kader birliği yaptığımız dostlarımızla, kardeşlerimizle, büyüklerimizle bir aradayız. Pamukkale ve Merkezefendi teşkilatlarımızda geçmiş dönemlerde görev alan her bir arkadaşımızın bu davada büyük emeği, alın teri vardır. Bizim siyaset anlayışımızda asla ’eski’ yoktur. Bizler bu davaya gönül vermiş herkesin tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz" dedi.

