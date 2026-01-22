Subaşıoğlu: 'AK Parti çok büyük bir ailedir' — Denizli'de istişare

Denizli'de önceki dönem yöneticileriyle buluşma

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinin önceki dönem yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek partinin bugüne kadarki başarılarında emeği geçen isimlerle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Subaşıoğlu, yoğun programlarını sürdürdüğünü belirterek, önceki dönem il yönetim kurulu üyeleriyle yapılan toplantının ardından Pamukkale ve Merkezefendi ilçe önceki dönem yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiğini ifade etti. Toplantı, yoğun katılım ile gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Subaşıoğlu, partinin bir aile olduğunun altını çizdi; AK Parti'yi bir "dava hareketi" olarak nitelendirip ahde vefanın önemine dikkat çekti.

"Kader birliği yaptığımız dostlarımızla, kardeşlerimizle, büyüklerimizle bir aradayız"

Subaşıoğlu, Pamukkale ve Merkezefendi teşkilatlarının Denizli siyasetindeki stratejik önemine değinerek şunları söyledi: "Bugün burada sadece mesai arkadaşlarımızla değil, kader birliği yaptığımız dostlarımızla, kardeşlerimizle, büyüklerimizle bir aradayız. Pamukkale ve Merkezefendi teşkilatlarımızda geçmiş dönemlerde görev alan her bir arkadaşımızın bu davada büyük emeği, alın teri vardır. Bizim siyaset anlayışımızda asla ’eski’ yoktur. Bizler bu davaya gönül vermiş herkesin tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz" dedi.

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU, PAMUKKALE VE MERKEZEFENDİ İLÇELERİNİN ÖNCEKİ DÖNEM YÖNETİM KURULU ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELEREK, PARTİNİN BUGÜNE KADARKİ BAŞARILARINDA EMEĞİ GEÇEN İSİMLERLE İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ.