Baki Ersoy’dan MHP Kayseri Teşkilatına Teşekkür: Disiplin, Başarı ve Sahada Karşılık

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, il teşkilatının disiplinli, planlı ve sonuç odaklı çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Ersoy, siyasetin halkın içinde icra edildiğinde değer kazandığını vurgulayarak teşkilatın bu bilinçle hareket ettiğini belirtti.

Teşekkür ve siyaset anlayışı

Ersoy, siyasetin niteliğinin halkla kurulan bağlarla doğru orantılı olduğunu ifade ederek, Gayret bizden, takdir ve Tevfik Allah’tandır. sözünü hatırlattı. MHP Kayseri İl Teşkilatı’nın âhenkli ve tutarlı bir yapı sergilediğini, teşkilat birliğini koruyarak çalıştığını söyledi. Özellikle Enes Ertuğrul Kalın başta olmak üzere il yönetimi, ilçe başkanları, belediye başkanları, meclis üyeleri ve bağlı kuruluşlara teşekkür etti.

Üye kazanımı: 38 gün ve rekor katılım

38 gün boyunca kesintisiz yürütülen üye kazanım çalışmasının "38 Günde 3 bin 838 Üye" temasıyla planlandığını belirten Ersoy, hedefin aşıldığını ve 4 bin 253 yeni üye ile önemli bir rekora imza atıldığını söyledi. Çalışma süresince toplanan tüm üye formları Genel Merkezimize teslim edilmiş; bu girişimin teşkilat yapısına ve üye gücüne kayda değer katkı sağladığı vurgulandı.

Halk ziyaretleri: 'Hayırlı günler komşum, derdin derdimizdir'

Ersoy, 19 Ekim itibarıyla başlatılan program kapsamında teşkilatlar tarafından 1.746 ev ziyareti gerçekleştirildiğini aktardı. Sahayı 623 il ve ilçe yöneticisi ile 687 mahalle temsilcisinin aktif yürüttüğünü, bu çalışmalarda toplam 3 bin 825 talep alındığını kaydetti. Taleplerin 3 bin 175’i çözüme kavuşturulmuş, kalan başlıklar ilgili mercilere iletilmiştir. Teşkilatın saha çalışmalarında 50 bin kilometrenin üzerinde yol kat ettiği belirtildi.

Esnaf buluşmaları ve devam eden vaat

Kayseri genelinde sürdürülen esnaf ziyaretlerinde 60 hafta boyunca ara verilmeden çalışma yapıldığını, bu süreçte 3.500’ün üzerinde esnaf ziyaret edilerek taleplerin yerinde dinlendiğini söyleyen Ersoy, çözüm odaklı yaklaşımın devam edeceğini vurguladı. Ersoy, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ile kurulan uyumlu çalışma sisteminin de başarının temel dayanaklarından biri olduğunu belirtti.

Ersoy, sözlerini Kayseri kamuoyu ve basın mensuplarının huzurunda tekrar teşekkür ederek tamamladı ve teşkilatın sahada karşılığı olan çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini duyurdu.

