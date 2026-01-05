Hakan Fidan Lizbon'da Paulo Rangel ile Görüştü

Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Portekiz'de temaslarına başladı. Başkent Lizbon'da Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile bir araya geldi.

Fidan ve Rangel, gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçti.

Program

Bakan Fidan'ın Portekiz temasları çerçevesinde, Portekiz Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda hitap etmesi bekleniyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, PORTEKİZ DEVLET VE DIŞİŞLERİ BAKANI PAULO RANGEL İLE BAŞKENT LİZBON'DA GÖRÜŞTÜ.