Hakan Fidan Lizbon'da Paulo Rangel ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lizbon'da Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi; Büyükelçiler Konferansı'nda konuşması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:53
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:54
Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Portekiz'de temaslarına başladı. Başkent Lizbon'da Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile bir araya geldi.

Fidan ve Rangel, gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçti.

Program

Bakan Fidan'ın Portekiz temasları çerçevesinde, Portekiz Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda hitap etmesi bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

