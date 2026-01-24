MHP Aydın'da Bayrak Değişimi: Osmangazi Cihangiroğlu Atandı

Atama ve gerekçe

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı'na Osmangazi Cihangiroğlu atandı. Bu atama, eski il başkanı Haluk Alıcık'ın, Kıbrıs’ta çekildiği öne sürülen fotoğrafının basında paylaşılmasının ardından istifa ettiğini açıklamasıyla boşalan koltuğun doldurulması kapsamında gerçekleştirildi.

Resmi açıklama

Konuyla ilgili MHP Aydın İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar yer aldı: "MHP Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin takdirleriyle Osman Gazi Cihangiroğlu, MHP Aydın İl Başkanlığı’na atanmıştır. Aydın kentimize camiamıza hayırlı olsun".

Haluk Alıcık'ın mesajı

Atamanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haluk Alıcık ise şunları söyledi: "Değerli arkadaşlarım, MHP Aydın İl Başkanlığımıza kardeşimiz, evladımız Osman Gazi Cihangiroğlu atanmıştır. Tüm Aydın teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun. İl başkanımızın her zaman yanındayız. Başarılar dilerim".

Öne çıkan isimler: Haluk Alıcık, Osmangazi Cihangiroğlu, Dr. Devlet Bahçeli.

