Irak Başbakanı Sudani: Ayn el-Esed Üssü'nü Koalisyon Güçlerinden Devralacağız

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İranlı General Kasım Süleymani ve Iraklı komutan Ebu Mehdi el-Mühendisin ölüm yıl dönümünde yaptığı konuşmada, Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü'nü önümüzdeki günlerde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinden devralacaklarını duyurdu.

Koalisyon Üssü Devri

Sudani, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Hayatını kaybedenlerin fedakarlıklarını korumak ve Irak halkının esenliğini sağlamak adına, ulusal egemenlik meselesini tamamlamak için aralıksız çalıştık. Bu süreçte uluslararası koalisyonun Irak’taki varlığını sona erdirme noktasına ulaştık ve önümüzdeki günlerde Ayn el-Esed Üssü’nü teslim alacağız".

Silahsızlandırma ve Egemenlik

Başbakan, ülkedeki silahlı grupların silahsızlandırılmasına dikkat çekerek, silahların yalnızca devlet kontrolünde olması gerektiğini vurguladı. Sudani, "Bu adım Irak’ı hedef almak değil, aksine onu korumak ve saldırmak isteyenlerin bahanelerini ellerinden almaktır. Silahsızlanma süreci tamamen Irak’ın kendi kararıyla yürütülecektir. Dini merciler de silahların toplanması ve yalnızca devletin kontrolünde olması gerektiğini teyit etmiştir" ifadelerini kullandı.

Anma ve 3 Ocak 2020'deki Saldırı

Sudani, anma töreninde ayrıca şunları kaydetti: "6 yıl önce, ulusal egemenliğimiz ihlal edilerek, zafer liderleri ve yoldaşları Ebu Mehdi el-Mühendis ile General Kasım Süleymani’ye yönelik hain bir saldırı gerçekleştirildi. Havalimanı cinayeti, uluslararası yasaların dokunulmaz kıldığı güvenli sivil bir alana yönelik büyük bir ihlaldi; dini merciler de bu olayı vahşi bir saldırı olarak nitelendirdi".

İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi komutanlarından Mehdi Mühendis, 3 Ocak 2020’de ABD ordusunun Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.

IRAK BAŞBAKANI MUHAMMED ŞİYA SUDANİ, TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ İLE MÜCADELE KAPSAMINDA BÖLGEDE BULUNAN ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ ULUSLARARASI KOALİSYON GÜÇLERİNE AİT AYN EL-ESED ÜSSÜ’NÜ DEVRALACAKLARINI SÖYLEDİ. (ARŞİV)