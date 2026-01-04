DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.925.985,63 -1,02%

Irak Başbakanı Sudani: Ayn el-Esed Üssü'nü Koalisyon Güçlerinden Devralacağız

Sudani, DEAŞ'la mücadele kapsamında Anbar'daki Ayn el-Esed Üssü'nü ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden devralacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 15:36
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 15:36
Irak Başbakanı Sudani: Ayn el-Esed Üssü'nü Koalisyon Güçlerinden Devralacağız

Irak Başbakanı Sudani: Ayn el-Esed Üssü'nü Koalisyon Güçlerinden Devralacağız

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İranlı General Kasım Süleymani ve Iraklı komutan Ebu Mehdi el-Mühendisin ölüm yıl dönümünde yaptığı konuşmada, Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü'nü önümüzdeki günlerde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinden devralacaklarını duyurdu.

Koalisyon Üssü Devri

Sudani, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Hayatını kaybedenlerin fedakarlıklarını korumak ve Irak halkının esenliğini sağlamak adına, ulusal egemenlik meselesini tamamlamak için aralıksız çalıştık. Bu süreçte uluslararası koalisyonun Irak’taki varlığını sona erdirme noktasına ulaştık ve önümüzdeki günlerde Ayn el-Esed Üssü’nü teslim alacağız".

Silahsızlandırma ve Egemenlik

Başbakan, ülkedeki silahlı grupların silahsızlandırılmasına dikkat çekerek, silahların yalnızca devlet kontrolünde olması gerektiğini vurguladı. Sudani, "Bu adım Irak’ı hedef almak değil, aksine onu korumak ve saldırmak isteyenlerin bahanelerini ellerinden almaktır. Silahsızlanma süreci tamamen Irak’ın kendi kararıyla yürütülecektir. Dini merciler de silahların toplanması ve yalnızca devletin kontrolünde olması gerektiğini teyit etmiştir" ifadelerini kullandı.

Anma ve 3 Ocak 2020'deki Saldırı

Sudani, anma töreninde ayrıca şunları kaydetti: "6 yıl önce, ulusal egemenliğimiz ihlal edilerek, zafer liderleri ve yoldaşları Ebu Mehdi el-Mühendis ile General Kasım Süleymani’ye yönelik hain bir saldırı gerçekleştirildi. Havalimanı cinayeti, uluslararası yasaların dokunulmaz kıldığı güvenli sivil bir alana yönelik büyük bir ihlaldi; dini merciler de bu olayı vahşi bir saldırı olarak nitelendirdi".

İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi komutanlarından Mehdi Mühendis, 3 Ocak 2020’de ABD ordusunun Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.

IRAK BAŞBAKANI MUHAMMED ŞİYA SUDANİ, TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ İLE MÜCADELE KAPSAMINDA BÖLGEDE BULUNAN ABD...

IRAK BAŞBAKANI MUHAMMED ŞİYA SUDANİ, TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ İLE MÜCADELE KAPSAMINDA BÖLGEDE BULUNAN ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ ULUSLARARASI KOALİSYON GÜÇLERİNE AİT AYN EL-ESED ÜSSÜ’NÜ DEVRALACAKLARINI SÖYLEDİ. (ARŞİV)

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a 'Yılın En Başarılı İlçe Belediye Başkanı' Ödülü
2
Irak Başbakanı Sudani: Ayn el-Esed Üssü'nü Koalisyon Güçlerinden Devralacağız
3
Bozgeyik: 'Gaziantep, Türkiye Yüzyılı’nın Yıldızı Olacak'
4
Semih Balaban 75. Yıl Mahallesi'nde esnafı dinledi
5
Yenal Yıldırım CHP'den istifa etti — Disipline sevk sonrası bağımsızlığa geçti
6
Başkan Kurnaz: İlkadım’da 2026'de Değerli Proje ve Hizmetleri Hayata Geçireceğiz
7
Maduro ve Eşi New York’ta Federal Gözetim Merkezine Sevk Edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları