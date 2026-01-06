Işıkhan: GÜÇ Programı gençleri üretime ve istihdama taşıyacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ‘Genç İstihdam Hamlesi-Gençlerin Üretim Çağı (GÜÇ) Tanıtım Programı’na katıldı. Işıkhan, "Gençlerin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı, çalışma ve üretme alışkanlığını gençlerimize kazandıracak ve gençleri harekete geçirecek bir program olacaktır" dedi.

Ekonomik demografi ve işgücü verileri

Işıkhan, son 20 yılda çocuk nüfus oranının düştüğünü, yaşlı nüfusun ise yaklaşık %7’den %11 seviyelerine yükseldiğini belirtti. Gençlerin nitelikli biçimde istihdama katılamamaları halinde hem genç nüfusu azalan hem de hızla yaşlanan bir ekonomiyle karşı karşıya kalınabileceğini vurguladı.

İşsizlik oranının son 31 aydır tek haneli seyrettiğini ve bunun Cumhuriyet tarihi rekoru olduğunu söyleyen Işıkhan, işsizlik oranının %8,6 seviyesine gerilediğini; istihdam oranının %49,2; işgücüne katılım oranının ise %53,8 olduğunu açıkladı. Kadınların işgücüne katılım oranının %36,2 ve genç işsizlik oranının %15,4 olduğunu kaydetti.

GÜÇ Programı’nın hedefleri

Ulusal İstihdam Programı çerçevesinde hazırlanan GÜÇ Programı, gençlerin eğitimden istihdama geçişini hızlandırmayı, üretim odaklı becerilerini geliştirmeyi ve işgücü piyasasına katılımlarını artırmayı hedefliyor. Işıkhan, programın gençler için uygun ve proaktif zeminler sunduğunu ifade etti.

SGK verilerine göre ilk kez sigortalı olanların neredeyse yarısının 30 yaşın üzerinde olduğunu belirten Işıkhan, bunun gençlerin çalışma hayatına geç katıldığını gösterdiğini söyledi. Bu nedenle GÜÇ Programı’nda gençlerin çalışma hayatına daha erken yaşlarda başlamalarını sağlayacak uygulamalara yer verildiğini açıkladı.

Mesleki eğitim ve işgücü uyumu

TÜİK verilerine göre mesleki ve teknik ortaöğretimden mezun olan her 5 meslek lisesi mezunundan 4’ünün ve meslek yüksekokulu mezunlarının da büyük bir kesiminin kendi meslek alanı dışında çalıştığına dikkat çeken Işıkhan, bu tabloya göre meslek sahibi gençlerin işgücü piyasası ile uyumunu güçlendirecek, staj ve işbaşı eğitim programlarını daha nitelikli hale getirecek mekanizmalar geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İŞKUR Gençlik Programı ve etkileri

Işıkhan, öğrencilere yönelik iş deneyimi ve staj imkânlarının güçlendirilmesinin önemine işaret ederek, işverenlerin işe alırken en fazla iş deneyimine önem verdiğini söyledi. Geçen yıl başlatılan İŞKUR Gençlik Programından bugüne kadar 250 bin gencin faydalandığını belirtti ve programdan yararlanan üniversite gençlerine teşekkür etti.

Hedef: yaklaşık 5 milyon genç

GÜÇ Programı ile ne eğitimde ne istihdamda bulunan 15-29 yaş arasındaki yaklaşık 5 milyon gencin istihdama katılımı hedefleniyor. Bu kapsamda iş gücü piyasası araştırmaları yıllık olarak yapılacak, açık iş araştırmalarıyla hangi alanda kaç açık iş olduğu tespit edilecek; mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik destekleri artırılacak.

Program, Bakan Işıkhan’ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla devam etti.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, "GENÇLERİN ÜRETİM ÇAĞI (GÜÇ) PROGRAMI, ÇALIŞMA VE ÜRETME ALIŞKANLIĞINI, GENÇLERİMİZE KAZANDIRACAK VE GENÇLERİ HAREKETE GEÇİRECEK BİR PROGRAM OLACAKTIR" DEDİ.