Kahta'da Halk Buluşması: Vatandaşların Talepleri Dinlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde vatandaşların sorunları, talep ve istekleri dinlendi. Halk buluşması adı altında Kahta Öğretmenevi'nde bir araya gelen vatandaşlar sorunlarını dile getirirken, çözüm önerileri üzerinde istişare yapıldı.

Toplantıya AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Kahta Kaymakamı Muhammet Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve kurum amirleri katıldı. Yoğun katılımın olduğu buluşma, samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

Sıcak atmosferde çözüm odaklı istişare

Mehmet Can Hallaç yerel yönetim anlayışını vurgulayarak şöyle dedi: "Belediyecilik, masa başında değil, vatandaşın arasında yapılır. Bugün burada hemşerilerimizin sorunlarını doğrudan dinleme fırsatı bulduk. İmkânlarımız dâhilinde ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde, Kahta’nın her sorununa çözüm üretmek için çalışmaya devam edeceğiz. Ortak akıl ve istişareyle ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getireceğiz".

AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan ise Kahta ilçesi başta olmak üzere Adıyaman’ın öncelikli sorunlarını yakından takip ettiklerini belirterek, çözüm odaklı bir anlayışla çalıştıklarını söyledi ve şunları ekledi: "Milletimizin talep ve beklentilerini doğrudan dinlemek bizim için son derece kıymetli. Kahta’da vatandaşlarımızın samimi yaklaşımı ve çözüm odaklı talepleri, bizlere yol gösteriyor. Devletin tüm imkânlarını, vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmak için seferber etmeye devam edeceğiz. Bu tür buluşmalar, sorunları yerinde görmemizi ve daha hızlı çözümler üretmemizi sağlıyor. Hemşerilerimizin her talebi bizim için bir yol haritasıdır. Sorunları yerinde dinliyor, kalıcı çözümler üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz".

