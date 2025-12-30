Bozdoğan Belediyesi 2025'te Tasarrufla Kalıcı Yatırımlar

Bozdoğan Belediyesi 2025'te tasarrufla yatırım yaptı

Bozdoğan Belediyesi, 2025 yılında mali disiplini önceliklendirerek hizmet üretimini kesintisiz sürdürdü. Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel yönetiminde yürütülen çalışmalarla bütçe dengesi korunurken, ilçe genelinde kalıcı yatırımlar hayata geçirildi.

Kırsal altyapıda yoğun çalışma

Yıl boyunca özellikle kırsal mahallelerde üretimi destekleyen projelere öncelik verildi. Çiftçilerin tarım arazilerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla 600 kilometrenin üzerinde arazi yolunda düzenleme yapıldı. İlçedeki 55 mahallede toplam 120 bin metrekareyi aşan taş döşeme çalışması ile ulaşım konforu artırıldı.

Sosyal yaşam alanları ve tesisler yenilendi

İlçe merkezindeki Atatürk Parkı baştan sona yenilenirken, park içinde Bizim Gız Kafe hizmete açıldı. Uzun yıllardır atıl durumda olan belediye restoranı ise halkın talepleri doğrultusunda yenilenerek yeniden hizmete sunuldu. Ayrıca belediyenin araç filosu tamamen kendi imkanlarla güçlendirildi ve ilçe giriş-çıkışlarında peyzaj, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Mahallelerdeki sosyal tesislerde bakım ve yenileme işleri yıl boyunca aralıksız sürdü.

Mali disiplin ve sürdürülebilir yönetim

Belediye, yatırımları hayata geçirirken yaklaşık 50 milyon liralık borç ödemesi yaparak mali disiplinde dikkat çeken bir performans sergiledi. Çalışmaların büyük bölümü belediyenin kendi personeli, fen işleri şantiyesi ve atölyeleri aracılığıyla yürütülerek maliyetler düşürüldü ve hizmet sürekliliği sağlandı.

Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 2025 yılı değerlendirmesinde, "Bozdoğan’da hem tasarruf ettik hem hizmet ürettik. Kendi personelimiz ve kendi imkânlarımızla çalışarak bütçemizi koruduk. 2026 yılında da kalıcı yatırımlarla Bozdoğan’ı daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

