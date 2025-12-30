DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,57 -0,02%
ALTIN
6.015,39 -0,68%
BITCOIN
3.773.107,61 -0,89%

Bozdoğan Belediyesi 2025'te Tasarrufla Kalıcı Yatırımlar

Bozdoğan Belediyesi 2025'te mali disiplinle tasarruf ederek kırsal ve sosyal alanda kalıcı yatırımlar gerçekleştirdi; 600 km yol, 120 bin m² taş döşeme ve 50 milyon TL borç ödemesi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:25
Bozdoğan Belediyesi 2025'te Tasarrufla Kalıcı Yatırımlar

Bozdoğan Belediyesi 2025'te tasarrufla yatırım yaptı

Bozdoğan Belediyesi, 2025 yılında mali disiplini önceliklendirerek hizmet üretimini kesintisiz sürdürdü. Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel yönetiminde yürütülen çalışmalarla bütçe dengesi korunurken, ilçe genelinde kalıcı yatırımlar hayata geçirildi.

Kırsal altyapıda yoğun çalışma

Yıl boyunca özellikle kırsal mahallelerde üretimi destekleyen projelere öncelik verildi. Çiftçilerin tarım arazilerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla 600 kilometrenin üzerinde arazi yolunda düzenleme yapıldı. İlçedeki 55 mahallede toplam 120 bin metrekareyi aşan taş döşeme çalışması ile ulaşım konforu artırıldı.

Sosyal yaşam alanları ve tesisler yenilendi

İlçe merkezindeki Atatürk Parkı baştan sona yenilenirken, park içinde Bizim Gız Kafe hizmete açıldı. Uzun yıllardır atıl durumda olan belediye restoranı ise halkın talepleri doğrultusunda yenilenerek yeniden hizmete sunuldu. Ayrıca belediyenin araç filosu tamamen kendi imkanlarla güçlendirildi ve ilçe giriş-çıkışlarında peyzaj, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Mahallelerdeki sosyal tesislerde bakım ve yenileme işleri yıl boyunca aralıksız sürdü.

Mali disiplin ve sürdürülebilir yönetim

Belediye, yatırımları hayata geçirirken yaklaşık 50 milyon liralık borç ödemesi yaparak mali disiplinde dikkat çeken bir performans sergiledi. Çalışmaların büyük bölümü belediyenin kendi personeli, fen işleri şantiyesi ve atölyeleri aracılığıyla yürütülerek maliyetler düşürüldü ve hizmet sürekliliği sağlandı.

Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 2025 yılı değerlendirmesinde, "Bozdoğan’da hem tasarruf ettik hem hizmet ürettik. Kendi personelimiz ve kendi imkânlarımızla çalışarak bütçemizi koruduk. 2026 yılında da kalıcı yatırımlarla Bozdoğan’ı daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

BOZDOĞAN BELEDİYESİ 2025 YILINDA TASARRUF EDEREK YATIRIMLARINI GERÇEKLEŞTİRDİ

BOZDOĞAN BELEDİYESİ 2025 YILINDA TASARRUF EDEREK YATIRIMLARINI GERÇEKLEŞTİRDİ

BOZDOĞAN BELEDİYESİ 2025 YILINDA TASARRUF EDEREK YATIRIMLARINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin Tayvan Çevresine Roket Fırlattı: 'Adalet Misyonu 2025' Gerçek Mühimmatlı Tatbikat
2
Saimbeyli Belediye Başkanı Dal: Üreten ve Sahada Karşılığı Olan Belediyecilik
3
Feke Belediye Başkanı Cömert Özen: Hizmette Merkez-Kırsal Ayrımı Yok
4
Bozdoğan Belediyesi 2025'te Tasarrufla Kalıcı Yatırımlar
5
Kale Belediyesi Sosyal Marketi Açtı: Denizli Kale'de Giyim ve Erzak Desteği
6
Kahta'da Halk Buluşması: Vatandaşların Talepleri Dinlendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları