Kale Belediyesi Sosyal Marketi Açtı: Denizli Kale'de Giyim ve Erzak Desteği

Kale Belediyesi, Denizli'nin Kale ilçesinde 'Sosyal Market' açtı. Giyim ve erzak yardımı ile ihtiyaç sahiplerine düzenli ve sürdürülebilir destek sağlanacak.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:52
Kale Belediyesi Sosyal Marketi Açtı: Denizli Kale'de Giyim ve Erzak Desteği

Kale Belediyesi Sosyal Marketi Hizmete Açtı

İhtiyaç Sahiplerine Hızlı ve Etkin Destek

Denizli’nin Kale ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde ulaşabilmesi amacıyla Kale Belediyesi tarafından Sosyal Market hizmete açıldı.

Market aracılığıyla giyim ve erzak yardımı yapılacak olup, hizmetin amacı ihtiyaç sahiplerine kesintisiz destek sunmaktır.

Kale Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği bu proje, düzenli ve sürdürülebilir destek sağlamayı hedefliyor. Proje, "Kimsesiz kimse kalmasın" sloganıyla yürütülüyor ve tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmayı amaçlıyor.

Sosyal Market, faaliyetlerini hayırsever vatandaşların bağışları ve Kale Belediyesi'nin katkıları ile sürdürecek.

