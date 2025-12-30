DOLAR
Feke Belediye Başkanı Cömert Özen: Hizmette Merkez-Kırsal Ayrımı Yok

Başkan Cömert Özen, Feke’de altyapıdan sosyal hizmetlere kadar merkez ve kırsala eşit hizmet verdiklerini, bir yıllık dönemde temel ihtiyaçlara kalıcı çözümler ürettiklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:03
Adana’nın Feke İlçesi Belediye Başkanı Cömert Özen, ilçede hayata geçirilen hizmet ve yatırımları değerlendirerek, çalışmaların her noktaya dokunan bir anlayışla sürdüğünü vurguladı.

Planlı ve gerçekçi yaklaşım

Göreve başladıkları ilk günden itibaren planlı ve gerçekçi bir yol haritası izlediklerini belirten Özen, "Bir yıl boyunca önceliğimiz Feke’nin temel ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçlara kalıcı çözümler üretmek oldu. Kaynaklarımızı doğru kullanarak, ilçemize uzun vadede fayda sağlayacak çalışmalara odaklandık" dedi.

İlçe genelinde yol, bakım ve onarım çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyleyen Özen, ilçenin merkezinde ve kırsal mahallelerinde bozulan yolların onarıldığını, ulaşımı kolaylaştıran uygulamaların hayata geçirildiğini belirtti.

Kırsal mahallelere eşit hizmet vurgusu

Feke’nin coğrafi yapısı nedeniyle kırsal mahallelerin özel önem taşıdığını ifade eden Özen, "Hizmette merkez-kırsal ayrımı yapmadan hareket ediyoruz. Kırsal mahallelerimizde yol, temizlik ve çevre düzenlemeleri başta olmak üzere birçok çalışmayı hayata geçirdik. Belediyecilik sadece yol yapmak, bina inşa etmek değildir. Vatandaşımızın yanında olmak, ihtiyaç anında destek vermek de bizim görevimiz. Sosyal dayanışmayı güçlendiren çalışmalara bu dönemde özellikle önem verdik" sözleriyle eşit hizmet taahhüdünü yineledi.

Gelecek hedefleri

İlerleyen döneme ilişkin hedeflerini paylaşan Özen, "Bir yıl bizim için başlangıçtı. Önümüzdeki süreçte Feke’nin turizm, tarım ve sosyal yaşam potansiyelini daha da geliştirecek projeleri hayata geçireceğiz. Feke’nin geleceğini hemşehrilerimizle birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

