Çin Tayvan Çevresine Roket Fırlattı: 'Adalet Misyonu 2025' Gerçek Mühimmatlı Tatbikat

Çin, 'Adalet Misyonu 2025' tatbikatının ikinci gününde Tayvan çevresine en az 10 roket fırlattı; savaş uçakları ve donanma gemileri konuşlandırıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:08
Çin Tayvan Çevresine Roket Fırlattı: 'Adalet Misyonu 2025' Gerçek Mühimmatlı Tatbikat

Çin, Tayvan Çevresine Roket Fırlattı: 'Adalet Misyonu 2025' Sürüyor

Çin, Tayvan çevresinde 29 Aralık Pazartesi başlattığı 'Adalet Misyonu 2025' adlı askeri tatbikatın ikinci gününde, gerçek mühimmatlı atışlarda roket fırlattı ve kapsamlı birlik konuşlandırması yaptı.

Tatbikatın ayrıntıları

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tayvan Adası'nın kuzey ve güneyindeki sularda muhripler, fırkateynler, savaş uçakları ve bombardıman uçakları ile tanımlama, doğrulama, uyarı ve uzaklaştırma ile simüle edilmiş saldırılar ve deniz hedeflerine yönelik atışların gerçekleştirildiği belirtildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı Sözcüsü Kıdemli Yüzbaşı Li Xi ise yerel saatle 09.00'da kara birliklerinin Tayvan Adası çevresinde uzun menzilli gerçek mühimmatlı atış tatbikatları yaptığını ve istenen sonuçların elde edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre Çin, art arda en az 10 roket fırlattı ve tatbikatların yerel saatle 18.00'de sona ermesi bekleniyor.

Tayvan'dan tepki ve gözlemler

Tayvan lideri Lai Ching-te, sosyal medyadaki paylaşımında Çin'in tatbikatlarını 'sorumlu bir büyük güçten beklenen davranışla bağdaşmadığını' belirtti. Lai, Tayvan birliklerinin adayı savunmaya hazır olduğunu ancak durumu tırmandırmak istemediklerini vurguladı.

Tayvan Savunma Bakanlığı ise adanın kuzeyinde gerçek mühimmatla atış tatbikatları yapıldığını bildirdi. Son 24 saatte ada yakınlarında 130 askeri uçak, 14 donanma gemisi ve 8 gemi tespit edildiği kaydedildi.

Tatbikatın amaçları ve bölgesel bağlam

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Albay Shi Yi daha önce tatbikatlarda Kara, Deniz, Hava ve Füze Kuvvetleri birliklerinin görevlendirildiğini, tatbikatların deniz-hava muharebe hazırlık devriyesi, kapsamlı üstünlüğün ortaklaşa ele geçirilmesi, kilit liman ve bölgelerin abluka altına alınması ve ada zinciri dışından müdahalelere yönelik çok boyutlu caydırıcılığa odaklanacağını söylemişti.

'Adalet Misyonu 2025' tatbikatları, kapsamı ve Tayvan'a yakınlığı açısından Çin'in bugüne kadarki en büyük tatbikatı olma özelliğini taşıyor. Tatbikatlar, ABD'nin 17 Aralık'ta Tayvan'a açıkladığı 11.1 milyar dolarlık silah paketinin ardından başlamıştı.

Çin-Tayvan egemenlik ihtilafı

Beijing yönetimi Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu savunurken, Tayvan kendisini bağımsız bir ülke olarak tanımlıyor. Pekin, 'barışçıl yeniden birleşme' hedefiyle Tayvan'ı Çin'e bağlamayı amaçladığını ve gerektiğinde güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor. Çin ayrıca diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temaslarını 'egemenlik ihlali' olarak değerlendiriyor.

Sonuç: 'Adalet Misyonu 2025' kapsamlı bir gösteri niteliği taşırken, bölgedeki gerginlik ve askeri hareketlilik artmaya devam ediyor.

Çin, önemli limanlarının abluka altına alındığı ve deniz hedeflerine yönelik saldırıların simüle...

Çin, önemli limanlarının abluka altına alındığı ve deniz hedeflerine yönelik saldırıların simüle edildiği gerçek mühimmatlı tatbikatların ikinci gününde Tayvan çevresine roketler fırlattı, savaş uçakları ve donanma gemileri konuşlandırdı.

