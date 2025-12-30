Saimbeyli Belediye Başkanı Dal: Üreten ve Sahada Karşılığı Olan Belediyecilik

Adana’nın Saimbeyli ilçesi Belediye Başkanı Mahmut Dal, ilçede son bir yılda hayata geçirilen hizmet ve yatırımları değerlendirdi. İlçenin tarihî ve turizm potansiyelinin Saimbeyli’nin geleceği açısından önemine vurgu yapan Dal, merkez ve kırsal mahallelerde tamamlanan projelerin altını çizdi.

Altyapı ve şehir içi düzenlemeler

Başkan Dal, mahalle yollarında 2024 yılı içinde program dâhilinde 140 kilometrelik yol ve altyapı çalışmasının tamamlandığını belirtti. Menfez ihtiyacı bulunan bölgelerde yapılan düzenlemelerle ulaşımın daha güvenli hâle getirildiğini söyleyen Dal, ilçe merkezinin çehresini değiştirecek sokak sağlıklaştırma projesinin ilk etabına başlandığını aktardı. Yaklaşık 200 milyon TL değerindeki yatırımın tamamlanmasıyla Saimbeyli’nin daha modern, güvenli ve estetik bir görünüme kavuşacağı ifade edildi.

Üreten belediyecilik vurgusu

Belediye fırını için deneme amaçlı 60 dönüm alanda Taner buğdayı ekimi yapıldığını ve 18 ton ürün elde edildiğini açıklayan Dal, bu yıl ekim alanının 350 dönüme çıkarıldığını kaydetti. Başkan Dal, "Saimbeyli’de sadece hizmet eden değil, üreten bir belediyecilik anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Araç filosu ve sosyal yatırımlar

Hizmet kapasitesini artırmak için belediyeye yeni iş makineleri kazandırıldığını belirten Dal, "1 greyder, 1 silindir, 1 çöp kamyonu ve 1 yolcu servis aracı"nı hizmete aldıklarını söyledi. Mahallelerde gençlere yönelik 5 halı sahanın tamamlandığı, sokak hayvanları için faaliyete geçirilen 7 bin 500 metrekarelik barınakta bakım ve tedavi çalışmalarının sürdüğü vurgulandı. Ayrıca Bayraklıtepe mevkiinde yapılan seyir terası ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından eko-turizm parkuru ilan edilen alan için yol ve tesis projeleriyle ilçeye önemli bir sosyal alan kazandırılacağı belirtildi.

Eğitim, ibadethane ve sosyal destekler

Muhtarlık Hizmet Evleri Projesi kapsamında Çorak Mahallesi’ne yeni muhtarlık binası kazandırıldığını söyleyen Dal, diğer mahallelerde de benzer çalışmaların sürdüğünü aktardı. Okullarda boya ve çevre düzenlemesi yapıldığı; öğrencilere kitap, kışlık kıyafet ve çeşitli ihtiyaç destekleri sağlandığı bildirildi. Camilerde lojman, Kur’an kursu ve tadilat çalışmaları da gerçekleştirildi.

Kızılay ile ortak yürütülen Kızılay Butik çalışması kapsamında bugüne kadar yaklaşık bin 500 vatandaşın ihtiyaçları karşılandı, 4 bin 500’e yakın sıfır ürün hemşehrilere ulaştırıldı. Evi ya da iş yeri zarar gören vatandaşlara da imkânlar dâhilinde destek sağlandığını ifade eden Başkan Dal, "Saimbeyli’de hizmeti sözle değil, sahada üreten bir anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

BAŞKAN DAL, "SAİMBEYLİ’DE ÜRETEN VE SAHADA KARŞILIĞI OLAN BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ÇALIŞIYORUZ"