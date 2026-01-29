Kaja Kallas: AB, Rusya’yı 'kara para aklama riski' nedeniyle kara listeye aldı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de düzenlenen Bakanlar Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, AB'nin Rusya'ya yönelik yeni kararlarını ve küresel değerlendirmelerini paylaştı.

Kara liste kararı

Kallas, AB'nin 'kara para aklama riski' gerekçesiyle bugün Rusya’yı kara listeye aldığıni bildirdi. Kallas'a göre bu adım, 'Rus bankalarıyla yapılan işlemleri yavaşlatacak ve maliyetleri artıracak'.

Toplantı ve küresel değerlendirme

Brüksel'deki yılın ilk AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası konuşan Kallas, 2026 öngörüsüne ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: 'Son haftalar, dünya düzeninin değişmekte olduğunu fazlasıyla açık bir biçimde ortaya koydu. Öngörülemezlik, artık bir istisna değil. 2025’i tanımlayan kelime buydu ve 2026’yı tanımlayacak kelime de bu olacak. Rusya büyük bir tehdit oluşturuyor. Çin, uzun vadeli bir meydan okuma. Orta Doğu, sürekli bir istikrarsızlıkla karşı karşıya. Ancak yeni değişken, Atlantik’in iki yakası arasındaki temel yönelim değişimi.'

Ukrayna, kış stratejisi ve yardım paketi

Kallas, Ukrayna savaşına dair sert ifadeler kullandı: 'Rusya, barış için sembolik dahi olsa bir çaba göstermiyor. Yolcu trenine düzenlenen saldırı bir savaş suçu. Sivil altyapıya, enerji altyapısına, hastanelere, okullara, binalara yönelik saldırılar savaş suçudur. Rusya, sahada kazanamadığı için kışı silah haline getirmeye çalışıyor.'

AB'nin yanıtı arasında, tarihteki en büyük kış yardım paketinin yer aldığı ve bu paketin acil durum ekipmanları, finansman ve enerji sevkiyatını kapsadığı belirtildi.

Yaptırımlar ve finansal destek

Kallas, AB'nin Ukrayna'ya yönelik finansman ve Rusya'ya karşı yaptırım çalışmalarına da değindi: AB'nin Ukrayna için planladığı 90 milyar euroluk kredi ve Rusya’ya yönelik 20. yaptırım paketi üzerindeki çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

İran Devrim Muhafızları'nın terör örgütü ilanı

Kallas, bakanların bugün İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü olarak tanıma konusunda anlaştığını belirtti. Kallas, 'İran Devrim Muhafızları’nın terör örgütü DEAŞ ve El-Kaide gibi terör örgütleriyle aynı kategoride yer alacağını' vurguladı ve protestoların bastırılmasından sorumlu olanlara yaptırımlar uygulandığını söyledi.

Ayrıca, İran'ın Rusya'ya yönelik savaş desteği konusundaki yeni yaptırımların kabul edildiği ve ihracat kontrollerinin genişletildiği açıklandı.

Gazze ve Barış Kurulu yaklaşımı

Kallas, Gazze konusunda AB'nin odak noktasının barış planını desteklemek olduğunu belirterek, Refah Sınır Kapısı’nın yeniden açılmasının 'şimdiye kadarki en net ilerleme işareti' olacağını söyledi. AB personelinin yeniden konuşlanmaya hazır olduğu ifade edildi.

AB'nin Barış Kurulu konusundaki yaklaşımında üye devletlerin, BM Güvenlik Konseyi kararına uygun bir yapı desteklediğini; kararın Gazze ile sınırlı ve 2027’ye kadar süreli olduğunu kaydetti.

Sudan'a yönelik yeni yaptırımlar

Sudan'daki artan şiddete tepki olarak bakanların Hızlı Destek Kuvvetleri ve Sudan Silahlı Kuvvetleri mensupları aleyhinde yeni yaptırımlar kabul ettiğini söyleyen Kallas, bu adımların tek başına savaşı bitiremeyeceğini ancak sorumluların 'bedelini ağırlaştıracağını' belirtti.

Diplomasi, Rusya ile ilişkiler ve Çin değerlendirmesi

AB’nin Rusya ile diplomatik kanalları yeniden açmak için girişimde bulunmayacağına dair soru üzerine Kallas, 'Bunu talep eden taraf biz olamayız ve Rusya’ya ‘‘Bizimle konuşun’’ diyemeyiz. ABD’nin Ukrayna üzerindeki baskıları zaten çok güçlü. Rusya’ya sunabileceğimiz ek bir şey yok. Bu yüzden neden bizimle konuşsunlar?' dedi.

Çin'e ilişkin değerlendirmesinde Kallas, 'Çin, uzun vadeli bir meydan okuma oluşturuyor. Pazarlarımıza yönelik zorlayıcı ekonomik uygulamalar kullanıyorlar. Buna karşılık bir yanıtımız olmalı' ifadelerini kullandı ve ortaklıkların derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

