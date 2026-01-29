Trump: Putin'den Kiev ve Kentleri Aşırı Soğukta Vurmamasını İstedim

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyi aktardı ve bölgedeki aşırı soğuklar süresince sivillerin korunmasına vurgu yaptı.

Kabine toplantısında önemli duyurular

Toplantıda Trump, Venezuela'nın hava sahasının uçuşlara açılacağını duyurarak Venezuela yönetimine teşekkür etti. Trump, Venezuelalı liderlerle ilişkilerin iyi olduğunu belirterek, 'Venezuelalı liderlerle gerçekten çok iyi anlaşıyoruz. İlişkiler çok güçlü ve çok iyi' ifadelerini kullandı.

Trump, Delcy Rodrguez ile görüştüğünü söyleyerek ABD'nin Venezuela üzerindeki tüm ticari hava sahasını açacağını ve 'ABD vatandaşları, kısa süre içinde Venezuela'ya gidebilecek ve orada güvende olacaklar' dedi. Ardından Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'ye seslenerek, bugün mesai bitimine kadar hava sahasının uçuşlara açılmasını istedi.

'Sadece gözlerimi kapadım' açıklaması

Trump, son kabine toplantısının üç saat sürmesi nedeniyle tüm bakanlara söz vermeyeceğini söyledi. Önceki toplantıda gözlerini kapattığına dair eleştirilere yanıt veren Trump, 'Bir yandan sıkıcıydı ama uyumadım. Sadece gözlerimi kapadım çünkü oradan çıkıp gitmek istiyordum' dedi ve Marco Rubio ile Pete Hegseth'in gerektiğinde kendisini uyandıracağını belirtti.

Gazze ve Hamas değerlendirmesi

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze brifingi sırasında Trump, Hamas'la ilgili iyimser bir değerlendirme yaptı. Trump, 'Hamas silah bırakacak gibi gözüküyor' ifadelerini kullanırken, İsrail ve Hamas'ın hayatını kaybeden İsrailli esirlerin kalıntılarının bulunmasında iş birliği yaptığına dikkat çekti.

Ukrayna: Soğuk hava nedeniyle hedef alınmama talebi

Witkoff, Ukrayna ve Rusya arasında yakın zamanda bir barış anlaşması beklediğini, güvenlik protokolü ve refah anlaşmasının büyük ölçüde tamamlandığını aktardı. Trump ise bölgedeki soğuk hava koşullarına atıfla, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bölgedeki aşırı soğuklar sırasında bir hafta boyunca Kiev ve diğer kentleri hedef almamasını istedim, o da bunu kabul etti dedi.

FED adayı ve faiz beklentisi

Trump, ABD Merkez Bankası FED için adayını önümüzdeki hafta açıklayacağını belirtti. FED'in faiz oranlarının çok yüksek olduğunu söyleyen Trump, adayının faizleri düşüreceğini ve mortgage faizlerini azaltmaya yardımcı olacağını umduğunu vurgulayarak 'Bu faiz oranları düşecek' dedi.

İran'a yönelik mesaj ve askeri vurgular

Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı. Hegseth, Başkan Trump'ın nükleer İran istemediğini ifade ederek geçmişte B-2 bombardıman uçaklarının konuşlandırılmasına değindi ve İran'ın nükleer kabiliyet peşine düşmemesi gerektiğini söyledi.

Trump, kabine toplantısını muhabirlerden soru almadan sonlandırdı.

