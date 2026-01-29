Pezeşkiyan: "ABD Müzakere İstiyorsa Kışkırtıcı Adımlardan Vazgeçmeli"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği ayrı telefon görüşmelerinde, Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele aldı ve bölgesel gerilime ilişkin uyarılarda bulundu.

Görüşmelerde Katar ve Pakistan’ın İran’a yönelik destekleri için teşekkür eden Pezeşkiyan, İslam ülkeleri arasındaki birlik, dayanışma ve iş birliğinin daha da güçlendirilmesi temennisinde bulundu. İran’ın uluslararası hukuka dayalı, eşitlik ilkesini esas alan ve tehditten uzak bir diplomasi yaklaşımını benimsediğini vurguladı.

"Eğer ABD tarafı gerçekten müzakere ve gerçek diplomasi arayışındaysa, kışkırtıcı ve gerilimi artırıcı adımlardan vazgeçmeli ve diyaloğa bağlılığını fiilen ortaya koymalıdır"

Savunma ve diplomasi vurgusu

Pezeşkiyan, İran'ın hiçbir zaman savaş başlatmadığını ve çatışmadan yana olmadığını belirterek diplomasiye bağlılık mesajı verdi. "Savaş ve çatışmanın hiçbir tarafın yararına olmadığına inanıyoruz ve etkileşim ile diplomasi yolunu benimsiyoruz. Ancak geçmişte olduğu gibi müzakereler sırasında tehdit ya da saldırıya maruz kalmamıza izin vermeyecek, ülkemizi ve milletimizi kararlılıkla savunacağız" ifadelerini kullandı.

Katar ve Pakistan'dan destek mesajı

Al Thani ve Şerif ise görüşmelerde, savaş, yaptırım ya da siyasi müdahale dahil olmak üzere İran’ın güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü teşebbüsü reddettiklerini belirterek bu konudaki ilkesel tutumlarını ve Tahran yönetimi ile İran halkına yönelik dayanışmalarını dile getirdiler.

İki lider ayrıca diyaloğun sürdürülmesi ve sorunların siyasi-diplomatik yöntemlerle çözülmesi için diplomatik çabaların devam etmesi gerektiğine dikkat çekti. Her türlü gerilim ve çatışmanın bölgeyi geniş çaplı şiddet ve istikrarsızlığa sürükleyebileceği uyarısında bulunan liderler, bunun tüm bölge ülkeleri açısından ağır sonuçlar doğuracağını vurguladı.

