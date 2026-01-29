Pezeşkiyan: "ABD Müzakere İstiyorsa Kışkırtıcı Adımlardan Vazgeçmeli"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Katar Emiri ve Pakistan Başbakanı ile görüşerek ABD'ye müzakere çağrısı yaptı; bölgesel gerilimin artmasının tehlikesine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 23:51
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 23:51
Pezeşkiyan: "ABD Müzakere İstiyorsa Kışkırtıcı Adımlardan Vazgeçmeli"

Pezeşkiyan: "ABD Müzakere İstiyorsa Kışkırtıcı Adımlardan Vazgeçmeli"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği ayrı telefon görüşmelerinde, Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele aldı ve bölgesel gerilime ilişkin uyarılarda bulundu.

Görüşmelerde Katar ve Pakistan’ın İran’a yönelik destekleri için teşekkür eden Pezeşkiyan, İslam ülkeleri arasındaki birlik, dayanışma ve iş birliğinin daha da güçlendirilmesi temennisinde bulundu. İran’ın uluslararası hukuka dayalı, eşitlik ilkesini esas alan ve tehditten uzak bir diplomasi yaklaşımını benimsediğini vurguladı.

"Eğer ABD tarafı gerçekten müzakere ve gerçek diplomasi arayışındaysa, kışkırtıcı ve gerilimi artırıcı adımlardan vazgeçmeli ve diyaloğa bağlılığını fiilen ortaya koymalıdır"

Savunma ve diplomasi vurgusu

Pezeşkiyan, İran'ın hiçbir zaman savaş başlatmadığını ve çatışmadan yana olmadığını belirterek diplomasiye bağlılık mesajı verdi. "Savaş ve çatışmanın hiçbir tarafın yararına olmadığına inanıyoruz ve etkileşim ile diplomasi yolunu benimsiyoruz. Ancak geçmişte olduğu gibi müzakereler sırasında tehdit ya da saldırıya maruz kalmamıza izin vermeyecek, ülkemizi ve milletimizi kararlılıkla savunacağız" ifadelerini kullandı.

Katar ve Pakistan'dan destek mesajı

Al Thani ve Şerif ise görüşmelerde, savaş, yaptırım ya da siyasi müdahale dahil olmak üzere İran’ın güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü teşebbüsü reddettiklerini belirterek bu konudaki ilkesel tutumlarını ve Tahran yönetimi ile İran halkına yönelik dayanışmalarını dile getirdiler.

İki lider ayrıca diyaloğun sürdürülmesi ve sorunların siyasi-diplomatik yöntemlerle çözülmesi için diplomatik çabaların devam etmesi gerektiğine dikkat çekti. Her türlü gerilim ve çatışmanın bölgeyi geniş çaplı şiddet ve istikrarsızlığa sürükleyebileceği uyarısında bulunan liderler, bunun tüm bölge ülkeleri açısından ağır sonuçlar doğuracağını vurguladı.

TAHRAN (İHA) - İRAN CUMHURBAŞKANI MESUD PEZEŞKİYAN, KATAR EMİRİ ŞEYH TEMİM BİN HAMAD AL THANİ VE...

TAHRAN (İHA) - İRAN CUMHURBAŞKANI MESUD PEZEŞKİYAN, KATAR EMİRİ ŞEYH TEMİM BİN HAMAD AL THANİ VE PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞAHBAZ ŞERİF İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TELEFON GÖRÜŞMELERİNDE, "EĞER ABD TARAFI GERÇEKTEN MÜZAKERE VE GERÇEK DİPLOMASİ ARAYIŞINDAYSA, KIŞKIRTICI VE GERİLİMİ ARTIRICI ADIMLARDAN VAZGEÇMELİ VE DİYALOĞA BAĞLILIĞINI FİİLEN ORTAYA KOYMALIDIR" İFADELERİNİ KULLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ekvador Konsolosluğu Krizi: Quito'da 'Diplomatik Tutarlılık' Tartışması
2
BBP 33. Kuruluş Yıldönümünde Muhsin Yazıcıoğlu Kabri Başında Anıldı
3
Kaja Kallas: AB, Rusya’yı 'kara para aklama riski' nedeniyle kara listeye aldı
4
Memişoğlu: 2024-2028 Ulusal Eylem Planı ile Bağımlılıkla Mücadele
5
Ömer Çelik: "Kürtlere sahip çıkıyorum" Söylemi Kürt Düşmanlığıdır
6
Maduro ve Cilia Flores için New York'taki MDC görüntülendi
7
Pezeşkiyan: "ABD Müzakere İstiyorsa Kışkırtıcı Adımlardan Vazgeçmeli"

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları