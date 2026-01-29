Bakan Bak: Arnavutköy’de Spor Altyapısı Güçlendirilecek

Bakan Osman Aşkın Bak, Arnavutköy’de halı saha, spor alanı ve kapalı salon yatırımlarıyla spor altyapısının güçlendirileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 23:39
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 23:39
Bakan Bak: Arnavutköy’de Spor Altyapısı Güçlendirilecek

Bakan Bak: "Arnavutköy’de spor altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam edecek"

AK Parti Arnavutköy Teşkilatı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Toplantıda ele alınan gündem

Toplantıda Arnavutköy genelinde yürütülen teşkilat çalışmaları, saha faaliyetleri ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar kapsamlı biçimde değerlendirildi. Danışma meclisinde teşkilat mensupları görüş ve önerilerini doğrudan paylaştı; mahallelerden sahaya yansıyan talep ve beklentiler ortak akılla ele alındı.

Bakan Bak’ın açıklamaları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hizmet siyasetinin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Bak, "Arnavutköy’de spor altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam edecek" dedi ve ilçeye kazandırılması planlanan yatırımlara ilişkin müjdeler paylaştı. Bakan Bak, halı sahalar, spor alanları ve kapalı spor salonları ile gençlerin daha nitelikli imkânlara kavuşacağını belirtti.

Teşkilat ve belediye değerlendirmeleri

AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, mahallelerden gelen taleplerin toplantılarda ortak akılla değerlendirildiğini ve Arnavutköy’de örnek bir teşkilat yapısının ortaya konduğunu ifade etti.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise teşkilat mensuplarının sahadaki fedakârlığına dikkat çekerek, her ay düzenlenen danışma meclislerinin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirtti. Candaroğlu, AK Parti çatısı altındaki siyasi yolculuğunu vefa duygusuyla anlattı ve "AK Parti Teşkilatı nesiller boyu süren bir dava hareketidir" sözleriyle davaya bağlılık vurgusu yaptı. Makamların geçici olduğunu, hangi görevde olunursa olunsun davaya ve millete hizmet anlayışıyla yol yürümeye devam edeceklerini ifade etti.

Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi, teşkilat içi dayanışmayı güçlendiren mesajlar, ortak hedefler ve yüksek motivasyonun altını çeken bir buluşma olarak tamamlandı.

