Kalibaf: AB’nin DMO Kararı Avrupa Ordularını 'Terör Örgütü' Sayar

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, AB'nin Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan etmesine sert tepki gösterdi; milletvekilleri DMO üniformalarıyla oturuma katıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 12:44
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 14:09
Genel Kurulda üniformalı protesto

İran Meclisi genel kurulunda milletvekilleri, Avrupa Birliği'nin (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) terör örgütleri listesine alınmasına tepki olarak DMO üniformaları giyerek oturuma katıldı. Genel kurulda kürsüye, "Devrim Muhafızları Ordusu dünyanın en büyük terörle mücadele örgütüdür" yazılı pankart asıldı ve Kalibaf ile milletvekilleri "Kahrolsun ABD" sloganları attı.

Kalibaf'ın tepkisi: Karar sorumsuz ve zararlı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, AB'nin DMO'yu "terör örgütü" ilan etmesini ABD Başkanı ve İsrailli yöneticilerin talimatlarına uyum olarak nitelendirdi. Kalibaf, bu adımı sorumsuzca olarak değerlendirdi ve kararın Avrupa'nın küresel etkisini zayıflatacağını söyledi.

Kalibaf, Siyonizm yanlısı çevrelerin medya üzerinden algı oluşturarak İran halkını ve bağımsız ülkeleri sindirmeyi amaçladığını savundu. Buna karşın İran halkının Devrim Muhafızları'nı kendi güvenliğini sağlayan bir yapı olarak gördüğünü vurguladı.

Karşılıklı Önlem yasasına atıf

Kalibaf, AB kararına karşılık olarak "Karşılıklı Önlem Yasası’nın 7’nci maddesi uyarınca, Devrim Muhafızları’nın terör örgütü ilan edilmesine karşılık Avrupa ülkelerinin orduları da terör örgütü sayılmaktadır" ifadelerini kullandı ve bu adımın tüm sonuçlarından AB'nin sorumlu olacağını belirtti.

AB kararı ve duyuru

AB üye ülke dışişleri bakanları, Brüksel'de yaptıkları toplantıda İran'a yönelik yeni yaptırımlar ve DMO'nun terör örgütü olarak tanınması konusunda uzlaşmaya vardı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, kararı sosyal medya hesabından duyurdu ve "Baskı cevapsız kalamaz" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

