Miroslav Lajcak Epstein Yazışmaları Sonrası İstifa Etti

Slovakya Başbakanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı ve eski Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile olan yazışmalarının ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın 30 Ocak tarihinde yayımladığı yeni belgeler ve daha önce kamuoyuna yansıyan yaklaşık 3 milyon sayfalık dosya, uluslararası yankı yaratmaya devam ediyor. Belgelerde, Lajcak ile Epstein arasında geçen yazışmalarda kadınlara ilişkin ifadeler ile Lajcak'ın yakın zamanda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştireceği görüşmeye dair mesajların yer aldığı belirtildi.

Daha önce Epstein ile kadınlara ilişkin sohbet ettiğini reddeden Lajcak, istifa kararını Başbakan Robert Fico'nun siyasi imajına zarar vermemek amacıyla aldığını duyurdu.

Fico'nun Tepkisi

Başbakan Robert Fico, Lajcak'ın istifasını kabul ettiğini belirterek onu "harika bir diplomat" olarak nitelendirdi. Fico, Slovakya'nın dış politika ve diplomasi alanında "inanılmaz bir deneyim kaynağını kaybettiğini" vurguladı. Ayrıca kamuoyundaki tepkileri kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendirip, "Uzun zamandır eleştirilerde bu kadar ikiyüzlülük görmemiştim, hem de her taraftan" dedi.

Belgelerde, Ekim 2018 tarihli bir yazışmada Epstein'in Lajcak'a gönderdiği ve içeriği belgelerde belirtilmeyen fotoğraflı bir mesajın ardından Lajcak'ın "Neden beni bu tür oyunlara davet etmiyorsun" diye sorduğu kaydedildi.

Belgelerdeki Diğer İsimler

Yayınlanan belgeler, 2019'da cezaevinde ölü bulunan Epstein'in ilişki ağına yönelik yeni ayrıntılar da içeriyor. Dosyada adı geçen diğer kişiler arasında Elon Musk, Lord Peter Mandelson, Bill Gates ve eski İngiltere Prensi Andrew Mountbatten-Windsor bulunuyor.

