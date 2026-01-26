Karabiga'da Köprü Müjdesi: Elbi ve Gider Ankara'da Güçlü Temaslarda

Karabiga için Ankara'da yoğun temas

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider desteğiyle Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmelerde Karabiga'nın yatırımlarını, projelerini ve önceliklerini devlet kurumlarına taşıdı. Heyete AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin ve İlçe Başkan Yardımcısı Bülent Korkmaz da eşlik etti.

Köprülerin yeniden yapımı gündemde

Ankara temaslarının en önemli gündem maddesi, Şeremetdere üzerindeki köprülerin yeniden yapımı oldu. Ayhan Gider öncülüğünde yapılan görüşmede, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile köprülerin seçim döneminde verilen sözler kapsamında yapımının resmen gündeme alındığı belirtildi. Yapılan değerlendirme sonucu köprülerin yapım sürecinin başlatılacağı müjdesi paylaşıldı. Projenin önümüzdeki günlerde yapım ihalesine çıkması planlanıyor; amaç, yaya ve araç geçişinde sorun yaratan köprüleri modern ve güvenli bir yapıya kavuşturmak.

RTÜK ve Anayasa Mahkemesi ziyaretleri

Heyet, program kapsamında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş'i ziyaret etti. Görüşmede Karabiga ve bölgeyi ilgilendiren konular ele alınarak işbirlikleri üzerinde istişare edildi. Başkan Elbi, nazik ev sahipliği için RTÜK Başkanı Daniş'e teşekkür etti.

Ankara ziyaretleri, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhterem İnce'ye yapılan görüşme ile devam etti. Başkan Elbi, Karabiga'nın her platformda güçlü şekilde temsil edilmesinin önemine vurgu yaparak İnce'ye teşekkürlerini iletti.

Elbi'den birlik ve devam vurgusu

Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Başkan Elbi, yerel ve genel uyumun Karabiga için büyük kazanım olduğuna dikkat çekti. Elbi, "Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ankara’da gerçekleştirdiğimiz tüm temaslarda bizleri yalnız bırakmayan, Karabiga’mızın her meselesini yakından takip eden AK Parti Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Ayhan Gider’e şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Başkan Elbi, Ankara temaslarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirterek, Karabiga'nın ihtiyaçlarını ve projelerini her platformda takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

