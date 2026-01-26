Gideon Saar ve Ceyhun Bayramov Bakü'de Görüştü: İsrail-Azerbaycan İş Birliği

Gideon Saar ve Ceyhun Bayramov Bakü'de Görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Azerbaycan’ın başkenti Baküdeki temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Görüşmenin gündemi

İki bakanın başkanlık ettiği heyetler arası görüşmede siyasi diyalog, enerji, ticaret, yatırımlar, eğitim, kültür, savunma ve güvenlik gibi birçok alanda iş birliğinin genişletilmesi konusu ele alındı.

Taraflar, iki ülke arasındaki iş birliği için yeni fırsatların keşfedilmesi konusundaki ilgilerini dile getirdi ve ortak projelerin geliştirilmesine yönelik adımlar üzerinde durdu.

Bölgesel ve uluslararası boyut

Bakanlar ayrıca görüşmede, uluslararası ve bölgesel öneme sahip konuları değerlendirdi. Her iki ülkenin ve ötesindeki bölgelerde barış, kalkınma ve refaha katkı sağlama önemine vurgu yaparak Azerbaycan-İsrail ortaklığını daha da derinleştirme kararlılıklarını ifade ettiler.

Görüşme, tarafların karşılıklı ilgi duyulan diğer konular hakkında da görüş alışverişinde bulunmasıyla sonlandı.

