Başkan İberya Arıkan: 'Cumhurbaşkanımızla Bir Araya Gelmek Büyük Onur' — Aydın'da Toplu Açılış

Başkan İberya Arıkan: 'Cumhurbaşkanımızla Bir Araya Gelmek Büyük Onur'

Aydın'daki Toplu Açılışta Öne Çıkanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ilçe belediye başkanlarıyla Aydın Büyükşehir Belediyesinde bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmada Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan da hazır bulundu.

Toplantı ve sonrasında düzenlenen toplu açılış törenine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Arıkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yeniden bir arada olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı ve 'Öncelikle Cumhurbaşkanımızın Sökeli hemşerilerime selam ve sevgilerini iletmek isterim' dedi.

Arıkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Söke'ye ve Aydın'a gösterdiği ilginin altını çizerek, resmi açılışı yapılan 1300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesi başta olmak üzere tamamlanan tüm kamu yatırımlarının hayırlı olmasını diledi.

Toplam yatırım bedeli 87,5 milyar lira olan projelerin Aydın'a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Arıkan, 'Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu önemli yatırımların hayata geçirilmesinde katkı sunan tüm kişi ve kurumlara gönülden teşekkür ediyorum. Milletimiz için var gücümüzle çalışmaya, şehrimize ve hemşerilerimize hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AYDIN İLİ BELEDİYE BAŞKANLARIYLA