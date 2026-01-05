DOLAR
Karatay Belediyesi 2026 İlk Meclis Toplantısını Yaptı — Hasan Kılca Hedefleri Açıkladı

Karatay Belediyesi 2026'nın ilk meclis toplantısında 2025 çalışmaları değerlendirildi, 2026 projeleri paylaşıldı ve Gazze'ye yapılan yardımlar aktarıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:11
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:11
Karatay Belediyesi 2026 İlk Meclis Toplantısını Yaptı — Hasan Kılca Hedefleri Açıkladı

Karatay Belediyesi 2026'nın İlk Meclis Toplantısı

Konya'nın merkez ilçesi Karatay'da, Karatay İlçe Belediye Meclisi'nin 2026 yılı olağan meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 yılı değerlendirmeleri yapıldı ve 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan proje ve yatırımlar paylaşıldı.

2025 Çalışmaları Mecliste Gözden Geçirildi

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen oturumda Karatay Belediyesi tarafından geçen yıl yürütülen hizmetler genel hatlarıyla aktarıldı. Park ve bahçe uygulamaları, fen işleri, çevre düzenlemeleri ile sosyal yardım ve diğer belediyecilik hizmetleri detaylarıyla ele alındı.

Başkan Hasan Kılca'nın Mesajı

Hasan Kılca, toplantının açılışında 2026 yılının ilk meclis toplantısının hayırlı olmasını dileyerek yeni yıl için sağlık ve huzur temennisinde bulundu. Kılca, 2025 yılını "Dolu dolu bir yılı geride bıraktık" sözleriyle özetledi ve yapılan hizmetlerde mali disiplinin öncelikli olduğuna vurgu yaptı. Başkan Kılca, hedeflenen yatırımların bütçede açık vermeden, borçlanmadan ve tavizsiz biçimde gerçekleştirildiğini belirterek emeği geçen personele, meclis üyelerine, encümen ve komisyon üyelerine teşekkür etti.

2026 Hedefleri: Hizmet Odaklı Planlama

Kılca, 2026 yılına ilişkin çalışmaların ilgili müdürlüklerle birlikte planlandığını belirterek öncelikli alanları sıraladı. Park ve bahçe çalışmaları, fen işleri kapsamında yol ve altyapı hizmetleri, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği çalışmaları; sosyal hizmetler, gençlik ve spor faaliyetleri ile eğitim projelerinin yıl boyunca kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Başkan Kılca, meclis ve belediye uyumunun hizmetlere olumlu yansıdığını vurgulayarak, geride bırakılacak eserlerin kalıcı olduğunu dile getirdi.

Meclis Kararıyla Gazze'ye İnsani Yardım

Toplantıda ayrıca, Ekim 2025'te alınan meclis kararı çerçevesinde Gazze'ye ulaşan yardımlara ilişkin bilgiler paylaşıldı. Kılca, meclis üyelerinin huzur haklarından oluşan yardımın İçişleri Bakanlığı AFAD aracılığıyla Gazze'ye gönderildiğini bildirdi. Bunun yanı sıra, Karatay Belediyesi'ne bağlı şirketlerin üç günlük cirosundan yapılan yardım ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği aracılığıyla ulaştırılan desteklerin de kardeş şehir üzerinden Gazze'ye teslim edildiğini hatırlattı.

Karatay Belediyesi 2026 programını hizmet ve sürdürülebilir yatırımlar odağında sürdürmeyi hedefliyor.

