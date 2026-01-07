İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Güvenlik Güçlerine 'Protestolara Müdahale Etmeyin' Talimatı

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, güvenlik güçlerine protestolara müdahale etmeme talimatı verdi; gözaltılarda nezaket ve döviz dalgalanmalarına karşı ekonomik önlemler vurgulandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:00
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:00
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Gaimpenah, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın ülkedeki protestolara ilişkin talimatını duyurdu. Gaimpenah, 'Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ulusal güvenliğe zarar gelmemesi için güvenlik güçlerinin protesto eden halka müdahale etmemesi gerektiğini söyledi' ifadelerini kullandı.

Gaimpenah, protestolarla şiddet eylemlerini birbirinden ayırma çağrısı yaparak, 'Ancak silah, bıçak ya da sopayla güvenlik ve askeri tesislere saldıranlar isyancıdır. Protestocular ile bu tür isyancı unsurları birbirinden ayırmak gerekir' dedi.

Gözaltılara ilişkin mesaj veren Gaimpenah, hükümetin hayat pahalılığı ve mesleki taleplere yönelik itirazları meşru gördüğünü belirtti ve 'Gözaltına alınanlar konusunda güvenlik kurumları azami nezaketle hareket edecektir. Olağan dışı eylemlere karışmamış ve yabancı unsurlarla bağlantısı olmayanlara İslami merhamet çerçevesinde muamele edilecektir' diye konuştu.

Döviz kuru dalgalanmalarına da değinen Gaimpenah, Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır Himmeti’nin Bakanlar Kurulu’nda sunum yaptığını aktardı ve 'Döviz kurunun kontrol altına alınması planlanıyor. Bu şartlarda yaşanan kur dalgalanmaları, yürütülen ekonomik reform sürecinde doğal kabul edilmelidir' dedi.

Haberde ülke gündemine ilişkin bağlamda şu veriler korundu: İran riyali karşısında dolar kurunun 140 bin bandını aşmasının ardından başkent Tahran’da hayat pahalılığına karşı tepkiler yükseldi. 12 günlük savaşın ardından ekonomik şartların ağırlaşması, yüksek enflasyon, temel gıda ve tüketim ürünlerindeki fiyat artışları ile alım gücündeki sert düşüş geniş kesimlerde rahatsızlığa yol açtı.

Protestolar kapsamında Tahran’ın güneyindeki Alaeddin ve Çaharsu pasajları ile Büyük Pazar’ta çok sayıda esnaf kepenk kapatmış; yüzlerce İranlı protestocu Vali Asr, Cumhuri ve İnkılap caddelerinde toplanarak yürüyüş gerçekleştirmişti. Tahran’daki gösterilerin ardından yapılan protesto ve grev çağrılarıyla birlikte gösteriler kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.

