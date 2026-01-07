Avrupalı liderler Ukrayna’ya asker gönderme seçeneğini reddetti

İngiltere ve Fransa’nın girişimini takiben Almanya, İtalya, Hırvatistan, Romanya, Çekya ve Polonya liderleri Ukrayna’ya asker gönderme seçeneğini reddetti.

İngiltere ve Fransa’nın Paris’te düzenlediği Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi ve ardından imzalanan niyet beyanına rağmen Almanya, İtalya, Hırvatistan, Romanya, Çekya ve Polonya liderleri, Ukrayna’ya asker gönderme seçeneğini açıkça reddetti.

İtalya — Giorgia Meloni

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, zirve sonrası ülkesinin ileride sağlanacak güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna’ya asker göndermeyi planlamadığını duyurdu. İtalya Başbakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, "İtalya’nın Ukrayna’nın güvenlik kaygılarına desteğini uzun süredir olduğu gibi teyit eden Başbakan Meloni, İtalyan hükümetinin garantilere ilişkin değişmez tutumlarını bir kez daha vurgulamış ve özellikle İtalyan askerlerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılması seçeneğini reddetmiştir" denildi.

Çekya — Andrej Babis

Çekya Başbakanı Andrej Babis, "Her ülkenin farklı imkanları var ve bazı diğer liderler gibi ben de Paris’te kabul edilen bildirinin bazı maddeleri konusunda çekincelere sahibim. Çekya, bazı diğer ülkeler gibi bir barışı koruma misyonu kapsamında asker göndermeyi düşünmüyor" ifadelerini kullandı. Babis, Çekya’nın Ukrayna için mühimmat girişiminin ise diğer ülkeler tarafından finansman sağlanması koşuluyla sürdürüleceğini ve projenin Çekya koordinatörlüğünde devam edeceğini belirtti. Ayrıca Aralık ayında göreve başlayan Çek lider, "mühimmat girişimine Çek vatandaşlarının parası yatırılmayacak" dedi.

Romanya — Nicusor Dan

Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, Paris’ten sonra Romanya’nın Ukrayna’ya asker gönderme niyetinin olmadığını açıkladı. Dan, "Romanya, Ukrayna’ya asker göndermeyi değil, lojistik destek sağlamayı, Ukrayna askerlerinin Romanya’da veya ilgili ülkelerin ordularıyla işbirliği içinde diğer Avrupa ülkelerinde eğitilmesini ve ortak silahlanma programlarına katılmayı hedeflemektedir" dedi.

Polonya — Donald Tusk

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya askerlerinin Ukrayna’da sahada yer almasına ilişkin herhangi bir beklenti bulunmadığını vurguladı: "Daha önce birçok defa ifade ettiğim üzere Polonya, tüm lojistik görevleri yerine getirmeye kesinlikle hazırdır. Ancak partnerlerimizin Polonya askerlerinin Ukrayna’da sahadaki varlığına dair hiçbir beklentisi yoktur ve bu hiçbir senaryo dahilinde mümkün değildir" dedi.

Almanya — Friedrich Merz

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman askerlerinin katkı sağlayabileceğini ancak bunun Ukrayna içinde değil, komşu ülkelerde konuşlandırılması gerektiğini belirtti. Merz, "Almanya siyasi, mali ve askeri katkı sağlamaya devam edecek. Bu, ateşkes sağlandıktan sonra Ukrayna’ya yönelik olarak NATO topraklarında, Ukrayna’ya komşu bölgelerde konuşlandırılacak güçler gibi adımları da içerebilir" dedi ve katkılara ilişkin kararın hükümet ve Almanya Federal Meclisi tarafından alınması gerekeceğini ekledi.

Hırvatistan — Zoran Milanovic

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Paris’teki gelişmelere ilişkin olarak, "Hırvatistan, Ukrayna’ya asker göndermeyecek. Benim açımdan bu konuda tartışmanın gereği yoktur" ifadelerini kullandı ve Hırvat Silahlı Kuvvetleri’nin Gönüllüler Koalisyonu içindeki rolü hakkında şüpheleri gidermek istediğini vurguladı.

Belçika — Bart De Wever

Belçika Başbakanı Bart De Wever, zirvenin ardından ülkesinin savaş sonrasında Ukrayna’da barışın korunması için hava ve deniz gücü sağlayabileceğini açıkladı. De Wever, katkının özellikle hava ve deniz kabiliyetleri ile eğitim çalışmalarına odaklanacağını belirtti.

Kuzey Amerika ve İspanya

Kanada Başbakanı Mark Carney, Ukrayna’ya asker gönderme seçeneğinin "mümkün" olduğunu ve Kanada’nın Polonya’daki gibi Ukrayna askerlerinin eğitiminde rol alabileceğini söyledi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise asker gönderme seçeneğini reddetmedi ve İspanya’nın çok taraflılığı savunan "büyük bir Avrupa ülkesi" olarak rolünü ortaya koyması gerektiğini vurguladı.

Diğer ülkeler

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb çok uluslu güç çerçevesindeki rolünün henüz belirlenmediğini ifade etti. Daha önce Danimarka ve Litvanya’dan yapılan açıklamalarda ise bu iki ülkenin Ukrayna’ya asker göndermeye hazır oldukları belirtilmişti.

Özetle, Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi’nin ardından ilan edilen niyetlere rağmen birçok Avrupa lideri, Ukrayna’ya doğrudan asker konuşlandırma seçeneğini kabul etmiyor; destek daha çok lojistik, eğitim, mühimmat desteği ve NATO topraklarında konuşlandırılabilecek güvenlik katkıları ekseninde şekilleniyor.

