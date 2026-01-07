Erdoğan: Seçimleri Ankara'ya Su Veremeyenlere Bırakmayacağız

AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda konuştu.

Toplantıda Erdoğan, "Seçim zamanı meydanlarda vatandaşı vaat yağmuruna tutup bugün Başkent Ankara’ya su bile veremeyen beceriksizliklerin insafına bu milleti bırakmamak için yapacağız" dedi.

Erdoğan'ın bu sözleri, yerel hizmetlerdeki eleştirileri ve yaklaşan seçim stratejisini öne çıkardı.

