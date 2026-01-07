Erdoğan: Seçimleri Ankara'ya Su Veremeyenlere Bırakmayacağız

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda, seçimleri 'Ankara'ya su veremeyenlere milletin bırakılmaması' için yapacaklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:36
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:36
AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda konuştu.

Toplantıda Erdoğan, "Seçim zamanı meydanlarda vatandaşı vaat yağmuruna tutup bugün Başkent Ankara’ya su bile veremeyen beceriksizliklerin insafına bu milleti bırakmamak için yapacağız" dedi.

Erdoğan'ın bu sözleri, yerel hizmetlerdeki eleştirileri ve yaklaşan seçim stratejisini öne çıkardı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

