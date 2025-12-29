Kasapoğlu: "Bu komisyon 86 milyonun komisyonudur" — TBMM Engelli Komisyonu İstanbul ve Kocaeli'de Sahada

Kasapoğlu: "Bu komisyon 86 milyonun komisyonudur"

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını güçlendirmek ve sahadaki sorunları yerinde tespit etmek amacıyla İstanbul ve Kocaeli illerinde iki gün süren kapsamlı bir saha programı yürüttü. Program boyunca istişare toplantıları yapıldı, eğitim ve sağlık merkezleri ziyaret edildi; engelli bireyler ve aileleri ile doğrudan temas kuruldu.

Program ve saha ziyaretleri

İstanbul programı, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelsiz Yaşam Merkezinde düzenlenen İstanbul Avrupa Yakası İstişare Toplantısı ile başladı. Toplantıya kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Erişilebilirlik, eğitim, istihdam, sağlık hizmetleri ve sosyal hayata katılım konuları, sahadan gelen görüşlerle ele alındı.

Program kapsamında ayrıca HAYPADER Özel Eğitim Uygulama Okulu, Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaret edildi. İstanbul programının ikinci gününde Zeytinburnu Belediyesi ev sahipliğinde, İstanbul Kantinciler Esnaf Odası ve Türkiye Beyazay Derneği iş birliğiyle düzenlenen akülü sandalye dağıtım töreninde, kantinci esnafının bağışlarıyla temin edilen akülü sandalyeler ihtiyaç sahibi engelli öğrencilere teslim edildi.

Kocaeli programında Komisyon, Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Ardından düzenlenen Marmara Bölgesi İstişare Toplantısına yaklaşık 250 katılımcı iştirak etti; Kocaeli'nin yanı sıra Bilecik, Balıkesir, Bursa, Bolu, Düzce, Sakarya ve Yalova illerinden kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve girişimci temsilcileri toplantıda yer aldı.

Kasapoğlu: Sahadan çözüm üretiyoruz

Toplantılarda konuşan Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, komisyonun yaklaşımını şu sözlerle özetledi: "Bu komisyon 86 milyonun komisyonudur. Engellilik meselesini sahada ele alıyoruz. Çünkü sorunu yerinde incelemeden, yereli dinlemeden çözüm üretmek mümkün değil."

Kasapoğlu, saha gözlemlerine dayanarak erişilebilirliğin sadece fiziksel engellerle sınırlı olmadığını vurguladı: "Görüyoruz ki engel esasında kaldırımda, sokakta, parkta, binada, hizmette, sistemde ve zihniyettedir." Komisyonun amaçlarını da net bir dille aktaran Kasapoğlu, raporun "temenni metni" olmayacağını; sorumluları belli, takvimi belli, ölçülebilir ve denetlenebilir bir yol haritası ortaya koyacaklarını belirtti. "Sahadan gelen her tespit ve öneri bu raporda mutlaka karşılık bulacak."

Komisyonun saha çalışmaları, yerel aktörlerle doğrudan iletişim kurarak engellilik meselelerine somut, uygulanabilir çözümler üretmeyi hedefliyor. Önümüzdeki dönemde hazırlanacak raporun, uygulama odaklı ve takip edilebilir bir yol haritası sunması bekleniyor.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU, ENGELLİ BİREYLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMINI GÜÇLENDİRMEK VE SAHADAKİ SORUNLARI YERİNDE TESPİT ETMEK AMACIYLA İSTANBUL VE KOCAELİ’DE İKİ GÜN SÜREN KAPSAMLI BİR SAHA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRDİ. TOPLANTILARDA KONUŞAN ÖNCEKİ DÖNEM GENÇLİK VE SPOR BAKANI, AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ VE TBMM ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU, KOMİSYONUN ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ.