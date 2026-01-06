Kasapoğlu: Mesele mevzuat değil, hayatın kendisi — Antalya istişare toplantısı

Kasapoğlu: "Mesele mevzuat değil, hayatın kendisi"

Antalya Bölge İstişare Toplantısı'nda saha vurgusu

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen bölge istişare toplantısında engellilik alanında yapılan çalışmaların sahadan beslenmediği sürece kalıcı olamayacağını vurguladı.

Ziyaretler ve yerinde inceleme

Komisyon heyeti, yoğun geçen Antalya programı kapsamında Muratpaşa Gençlik Merkezi, Antalya Aksu Halk Eğitim Merkezi Şahin Harun Kırbıyık Kurs Merkezi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi ile Akdeniz Üniversitesi'nde engelli bireylere yönelik yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Programın devamında Antalya Valiliği ziyaret edildi.

Ziyaretlerin ardından Komisyon üyeleri, Antalya, Burdur, Karaman, Isparta ve Konya'dan katılan kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, engelli bireyler ve aileleriyle 'Antalya Bölge İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi.

Her şehrin farklı önceliği var

Açılış konuşmasında Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve Komisyon Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, engelliliğin çok katmanlı bir mesele olduğunu, her şehirde ve her evde farklı şekillerde yaşandığını belirtti. Kasapoğlu, "Her ilin ihtiyacı farklı. Her şehrin imkânı farklı. Bir yerde erişilebilirlik temel gündemken, başka bir yerde sağlık hizmetlerine erişim öne çıkıyor. Bir şehirde eğitimde uyarlamalar, bir diğerinde istihdam ya da bakım hizmetleri öncelik haline geliyor. Biz bu farklılıkları masa başında değil, yerinde dinleyerek anlamak istiyoruz. Çünkü hayatın içinden süzülmeyen hiçbir rapor kalıcı olmaz."

Mesele sadece mevzuat değildir

Kasapoğlu, engellilik alanında son yıllarda kaydedilen ilerlemelere dikkat çekerek sorunun yalnızca yasal düzenlemelerle sınırlı olmadığını ifade etti. "Mesele sadece mevzuat değildir. Mesele, hayatın kendisidir." dedi ve ekledi: "Yasalar çok güçlü olabilir ve güçlüdür de. Son 23 yılda engellilik alanında Türkiye muhteşem mesafeler kat etti. Ama engel bazen kaldırımdadır, bazen kapıdadır, bazen yerel yönetimin sunduğu hizmettedir, bazen uygulamadadır, bazen de zihnimizdeki önyargılardadır."

Uygulanabilir, ölçülebilir ve denetlenebilir rapor hedefi

Hazırlanacak komisyon raporunun sıradan bir metin olmayacağını vurgulayan Kasapoğlu, "Bu rapor bir temenni metni ya da raf süsü olmayacak. Yarın bir kamu görevlisinin masasının üstünde duracak, bir yerel yöneticinin önüne gelecek, bir düzenlemenin gerekçesi olacak." ifadelerini kullandı. Raporun uygulanabilir, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasına büyük önem verileceğini belirtti. "Çünkü engellilik alanı, iyi niyetle değil; süreklilikle, standartla ve kararlılıkla yönetilir" dedi.

Toplantıda katılımcılardan sorunları açıkça dile getirmeleri ve iyi uygulama örneklerini paylaşmaları istendi. Kasapoğlu konuşmasını, "Engellilik, bir toplumun kendini nasıl kurduğunun aynasıdır. Bugün o aynaya birlikte bakacağız" sözleriyle tamamladı.

