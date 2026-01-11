Özgür Özel Denizli’de: Atatürk Bilim Merkezi Açılışında Yağmura Rağmen Yoğun Katılım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkezefendi Belediyesi Atatürk Bilim Merkezi açılışı için Denizli’ye geldi; yağmura rağmen onlarca vatandaş miting alanında bekledi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 14:51
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 14:51
Özgür Özel Denizli’de: Atatürk Bilim Merkezi Açılışında Yağmura Rağmen Yoğun Katılım

Özgür Özel Denizli'de: Atatürk Bilim Merkezi Açılışı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkezefendi Belediyesi tarafından yapılan Atatürk Bilim Merkezi açılışı için Denizli’ye geldi.

Yağmura Rağmen Yoğun İlgi

Açılış öncesinde, alana gelenler yağmura rağmen miting alanında bekledi. Onlarca vatandaş programı izlemek için bilim merkezi önünde toplandı.

Protokol Konuşmaları ve Özel'in Mesajı

Protokol konuşmalarının ardından Özgür Özel, vatandaşlara seslendi. Açılış etkinliğinde konuşmalar ve selamlama programı sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

