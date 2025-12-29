Konyaaltı'nda Yeni Proje Hamlesi: Kent Konseyi Toplantısı

Konyaaltı'nda Yeni Proje Hamlesi

Konyaaltı Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Kent Konseyi tarafından yürütülen faaliyetler ele alındı ve Kadın, Gençlik ve Yabancılar Meclislerinin çalışmaları özel olarak değerlendirildi.

Toplantı ve değerlendirmeler

Toplantı, Cem Kotan’ın makamında yapıldı. Katılımcılar, meclislerin yerel yönetimle iş birliğini ve proje önerilerini ayrıntılı şekilde görüşerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Birlikte proje üretmeye devam edeceğiz

"Kent Konseyleri, kadınların, gençlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve farklı kültürlerden yurttaşlarımızın söz sahibi olabildiği çok kıymetli yapılardır. Kadın Meclisimiz, Gençlik Meclisimiz, ve Yabancılar Meclisimizin yürüttüğü çalışmaları son derece önemsiyor, ortaya koydukları her fikri kentimizin geleceği adına değerli buluyoruz"

"Kent konseyimizle uyum içerisinde çalışarak, sosyal yaşamdan çevreye, kültürden eğitime kadar birçok alanda Konyaaltı’nın ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz"

Katılımcılar

Toplantıya Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Gencay, Yabancılar Meclisi Başkanı Zera Vareldzhi, Kadın Meclisi Başkanı Özlem Saday ve KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan katıldı. Katılımcılar, kent ortaklığıyla yeni proje ve çalışma alanlarının belirlenmesi konusunda mutabık kaldı.

