KONYARAY Banliyö Hattı’nda Ray Birleştirme Kaynağı Töreni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen KONYARAY Banliyö Hattında ray birleştirme kaynak programı gerçekleştirildi. Törene Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan ve Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ile TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt katıldı.

TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt: "Yüzde 80’ini tamamlamış durumdayız"

TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, projenin şehir içinin omurgasını oluşturduğunu belirterek şunları söyledi: "Konya’nın hem ulusal hem uluslararası projelere bağlantısını kurarken aynı şekilde şehir içi ulaşımını da eksiksiz olarak raylı sistemlerle bağlıyoruz. KONYARAY sadece ana omurgayı teşkil etmiyor, aynı şekilde Konya’nın diğer raylı sistemlerle bağlantısını da tesis ediyor. Meram Gar ve Selçuklu Gar, Havaalanı ve Organize Sanayi Bölgelerimizle de bağlantıyı sağlıyor. Bu projemiz 14 istasyondan oluşuyor. Yüzde 80’ini tamamlamış durumdayız. İnşallah bu senenin Haziran ayına kadar altyapımızı ve üst yapımızı tamamlayacağız. Sinyalizasyon çalışmamıza devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl tamamlayarak Büyükşehir Belediyemizin iş birliği ile projemizi gerçekleştirmiş olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu’na, Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir koordinasyon ve iş birliği içerisinde yürüyoruz".

Başkan Altay: "Yerel ve merkezi yönetimin en güzel çalışma örneklerinden biri"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehirlerin en büyük probleminin trafik olduğunu vurgulayarak raylı sistem yatırımlarının sürdüğünü aktardı ve şunları söyledi: "İlk ray kaynağını gerçekleştirmiş olduk. Meram Gar’dan başlayıp, Pınarbaşı’na kadar gidecek 23 kilometrelik hattımızda çalışmalar kesintisiz bir şekilde devam ediyor. KONYARAY tamamlandığında trafikten kesintisiz bir şekilde burada raylı sistem çalışmalarına devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyemizin araçlarını temin ettiği, Devlet Demiryolları’nın altyapı, sinyalizasyon ve elektrifikasyon işlerini yaptığı ortak bir çalışma. Yerel yönetim ve merkezi yönetimin en güzel çalışma örneklerinden birini burada gerçekleştirmiş oluyoruz."

Başkan Altay ayrıca projenin takvimine ilişkin, KONYARAY’ı 2026 sonunda tamamlamayı ve 2027 yılında işletmeye açmayı planladıklarını belirtti ve Cumhurbaşkanı ile bakanlara teşekkür etti.

Diğer yetkililerden değerlendirmeler

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, projeyi değerlendirirken, "Bir yandan tramvay hattı bir yandan banliyö hattı bir yandan yüksek hızlı tren. Tam anlamıyla baktığınız zaman Konya’mızı demir ağlarla örüyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, TCDD Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise, "Demir yolu yolcuğu Konya’da bir kültür, bir yaşam biçimi. Devlet Demiryolları’mız da Konya’mıza bu alanda çok önemli yatırımlar yapıyor. Şehirde trafik yoğunluğunun azalmasına katkı sağlayacak bir yatırımın çalışmasındayız. Konforlu alanlarda eleştiriler yapılırken AK Parti iktidarları çalışıyor, üretmeye devam ediyor. Yakın zamanda banliyö hattının devreye alınmasıyla birlikte şehir trafik yoğunluğunu azaltıcı adımlardan bir tanesi daha atılmış olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de, "KONYARAY şehir trafiğine önemli bir katkı sağlayacak. Bununla birlikte şehrin farklı noktalarında raylı sistemle ilgili önemli çalışmalar devam ediyor. Tüm bunlar yerel yönetimlerde Büyükşehir Belediyemiz ile bakanlığımızın ortak çalışmalarının bir vesilesi. İnşallah tüm projeler bittiğinde Konya Türkiye Yüzyılı’nın önemli şehirlerden birisi olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Vali İbrahim Akın: "Güçlü iş birliğiyle şehir içi ulaşımda önemli mesafe"

Konya Valisi İbrahim Akın, çalışmanın şehir içi ulaşıma katkısına dikkat çekerek, "Bugün şehirlerimizin en önemli meselelerinden biri hiç şüphesiz ulaşım. Konya’mız hızlı tren hattıyla şehirlerarası ulaşımda önemli bir mesafe kat etmişti. Bugün de Devlet Demiryolları’mızın ve Büyükşehir Belediyemizin güçlü iş birliğiyle şehir içi ulaşımda da önemli bir mesafe kat ediliyor. Hep birlikte ray bağlantılarının kaynağını gerçekleştirdik. Projemiz çok hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşallah başkanımızın da ifade ettiği üzere önümüzdeki yıl hizmete alınacak. Yapılan bu hizmetler bugün insanlarımızın ve şehirlerimizin en önemli konusu olan şehir içi trafikte hızı, erişimi ve ulaşımı sağlama noktasında güçlü bir destek verecek. Şehrimizdeki bu ulaşım altyapısının bu noktaya gelmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Devlet Demiryolları Genel Müdürümüze ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KONYARAY projesi, 14 istasyon ve çok aşamalı altyapı, sinyalizasyon ve elektrifikasyon işleriyle Konya'nın şehir içi ulaşım ağını güçlendirmeyi hedefliyor. Ray birleştirme kaynağı töreni, projenin önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

