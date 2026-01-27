Tufan Erhürman, BM Temsilcisi Mara Angela Holguin ile Lefkoşa’da Görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Temsilcisi Mara Angela Holguin ile Lefkoşa’da yaklaşık bir saat süren yararlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:25
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 17:26
Görüşme ve hazırlıklar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa’da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Mara Angela Holguin Cuellar ile bir araya geldi.

Toplantı yaklaşık bir saat sürdü ve görüşme sonrası konuşan Holguin, Erhürman ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Holguin, yarınki üçlü görüşme için hazırlık ve değerlendirmeler yaptıklarını belirtti. Ayrıca, görüşmelerin yeniden başlaması konusunda iki tarafın endişelerini ele almaya ve bu konuda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Holguin sabah saatlerinde Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile de bir araya gelmişti.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları